Anuncia Américo rehabilitación de carretera ejidal en Padilla

Padilla, Tamaulipas.- En Padilla, el gobernador Américo Villarreal Anaya reiteró que seguirá respaldando al campo, mejorando los caminos y acercando bienestar a las comunidades, porque la transformación de Tamaulipas se construye desde cada municipio y como parte de estas acciones, anunció la rehabilitación de la carretera ejidal Plan de Ayala-San Patricio.

“Tamaulipas y sus municipios están por encima de todo”, expresó el gobernador al reanudar su recorrido por todos los municipios del estado para acompañar a las y los presidentes municipales, este viernes en la sesión extraordinaria pública y solemne del honorable Cabildo de Padilla, en donde el alcalde Carlos Ernesto Quintanilla Selvera presentó su Segundo Informe de Gobierno.

Durante el evento en el auditorio municipal “José Manuel Treviño González”, Américo Villarreal afirmó que ha quedado claro que juntas y juntos, en la mezcla de esfuerzos y recursos, se multiplica el impacto social que se está consiguiendo en favor de un desarrollo con justicia, en favor de la paz y en la responsabilidad de hacer realidad esta visión de servicio que se fortalece en la colaboración, “porque todas y todos servimos al mismo pueblo”, dijo.

El gobernador dio instrucciones al secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda, para hacer realidad la rehabilitación de la carretera ejidal Plan de Ayala-San Patricio y para la instalación del sistema de aire acondicionado en este auditorio.

También convocó a las y los padillenses a aprovechar las oportunidades que generará el arco carretero Golfo de México, una supercarretera de cuatro carriles que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum y que cruzará por este municipio.

En Padilla, expuso, entre 2022 y 2026 se ha aplicado una inversión estatal y federal por cerca de 731 millones de pesos y se trabaja para mejorar la conectividad del municipio con la rehabilitación de caminos rurales y ahora también la carretera federal.

Agregó que también se rehabilitó el velatorio municipal, se fortaleció la infraestructura educativa y el Gobierno del Estado respalda la labor del campo con fertilizante, semilla, diésel, mejoramiento genético, sistemas de riego, huertos de traspatio, capacitación y asistencia técnica, acompañando a quienes todos los días hacen producir esta nuestra tierra.

En lo social se entregan becas, útiles escolares, alimentación para la familia, desayunos escolares, atención a adultos mayores y personas con discapacidad, mejoramiento de vivienda y servicios de salud, así como internet satelital a las escuelas rurales para acercar nuevas oportunidades a las comunidades.

Además, los programas para el bienestar del Gobierno de México benefician en Padilla a 3,700 personas mediante las Pensiones para Adultos Mayores, Mujeres Bienestar y Personas con Discapacidad, además de Jóvenes Construyendo el Futuro, Producción para el Bienestar, Bienpesca y la Escuela es Nuestra.

“En Padilla estamos demostrando que gobernar es estar cerca de la gente. Y nuestra colaboración con el Gobierno municipal del presidente Carlos Ernesto Quintanilla se refleja en su informe que nos acaba de compartir”, dijo.

El gobernador puntualizó que gracias a este entendimiento, México, Tamaulipas y este municipio hay grandes logros que hacen la diferencia en derechos, en justicia, en seguridad y paz, con calidad de vida, en la dimensión y sentido de la obra pública.

Durante la presentación de su informe, el presidente municipal de Padilla, Carlos Ernesto Quintanilla Selvera, destacó que para cristalizar los proyectos que se realizan en esta comunidad siempre se ha contado con el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, a quien agradeció por su presencia en este evento.

“Muchas gracias señor gobernador. Gracias porque todas esas gestiones ante usted y que usted ante la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, no limitaron esfuerzos para mejorar la urbanización de nuestro municipio”, expresó.

Afirmó que las acciones que hoy se informan reflejan la transformación de Padilla en infraestructura, educación, en bienestar social, el crecimiento económico y el campo productivo y representan el esfuerzo de la sociedad padillense participativa, transparente, inclusiva, humanista, competitiva, sustentable y unida.

“Nuevamente mi más sincero agradecimiento al gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, doctor Américo Villarreal, gracias por su respaldo permanente, por su cercanía, por la persona humanista que es usted”, manifestó.

En esta ceremonia acompañaron al gobernador: Carlos Arturo Pancardo Escudero, secretario de Seguridad Pública; Earl Tuexi Amaro, jefe de la Oficina del Gobernador; Antonio Varela Flores secretario de Desarrollo Rural; Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas, y Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos.