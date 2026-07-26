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Permanecerán abiertos Museos del Centro Cultural en vacaciones

"Dino Frontera" continuará disponible hasta el próximo 15 de agosto

El Centro Cultural cuenta con salas de exhibición permanentes y temporales que ofrecen a los visitantes un recorrido por distintas expresiones artísticas y científicas. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Durante el periodo vacacional de verano, los museos del Centro Cultural de Nuevo Laredo permanecerán abiertos con entrada gratuita para que niñas, niños y familias disfruten de actividades relacionadas con la ciencia, la historia y el arte. Además, la exposición interactiva “Dino Frontera” continuará disponible hasta el próximo 15 de agosto.

El coordinador del Centro Cultural, Alfonso Salas Díaz, informó que el recinto mantiene abiertas sus puertas de martes a domingo, en un horario de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, como parte de la oferta cultural y recreativa para este periodo vacacional.

“Estas vacaciones los invitamos a vivir una experiencia llena de aprendizaje, diversión y descubrimiento dentro de los museos y galerías que tiene el Centro Cultural de Nuevo Laredo”, expresó.

Entre los espacios disponibles se encuentra el Museo de Historia Natural, donde los visitantes podrán conocer fósiles, especies y una de las piezas más representativas de la colección: un reptil localizado en Tamaulipas con una antigüedad superior a los 65 millones de años.

El Museo Reyes Meza alberga la exposición temporal “Dino Frontera”, una colaboración entre el Gobierno Municipal y el Museo del Desierto, que presenta dinosaurios animatrónicos de última generación y experiencias interactivas dirigidas principalmente al público infantil y familiar.

“Tenemos en el Museo Reyes Meza la extraordinaria exposición Dino Frontera, una experiencia interactiva para niñas, niños y toda la familia que permite conocer de cerca dinosaurios animatrónicos de última generación”, destacó Salas Díaz.

Además de estas exposiciones, el Centro Cultural cuenta con salas de exhibición permanentes y temporales que ofrecen a los visitantes un recorrido por distintas expresiones artísticas y científicas.

El Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía y a los visitantes que permanezcan en la ciudad durante estas vacaciones a aprovechar esta oferta cultural gratuita, impulsada por la administración de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, con el propósito de acercar el conocimiento, el arte y la ciencia a todas las familias neolaredenses.

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