Participa NLD en diseño de Estrategia Nacional para Fortalecer el Turismo Médico

Buscan definir estrategias que impulsen este segmento y lo consoliden como un motor de desarrollo económico

Nuevo Laredo, Tam.- Como una de las ciudades fronterizas con experiencia en Turismo Médico, Nuevo Laredo participó en la mesa de trabajo nacional convocada por la Secretaría de Turismo del Gobierno de México para definir estrategias que impulsen este segmento y lo consoliden como un motor de desarrollo económico.

En representación del municipio asistió el director de Turismo, Alfredo Guarneros Carranza, quien presentó las acciones que se impulsan en Nuevo Laredo para fortalecer esta actividad, además de compartir la experiencia de la ciudad como uno de los principales destinos fronterizos para la atención médica de pacientes provenientes de Estados Unidos.

“Recibimos una invitación por parte de la Secretaría de Turismo Federal para participar en una reunión de trabajo sobre Turismo Médico. Ahora le van a invertir tiempo y recursos a este tema”, señaló el funcionario.

Durante el encuentro participaron representantes de ciudades fronterizas de Baja California, Chihuahua y Tamaulipas, quienes intercambiaron experiencias y analizaron estrategias para fortalecer la competitividad del Turismo Médico, mejorar la atención a los pacientes y generar beneficios económicos para las comunidades.

Guarneros Carranza explicó que la reunión marca el inicio de una serie de mesas de trabajo en las que Nuevo Laredo continuará colaborando con las autoridades federales y estatales para impulsar políticas públicas que fortalezcan este sector.

“Fue la primera de varias reuniones en las que nos tomaron en cuenta. Compartimos la situación que vive Nuevo Laredo en materia de Turismo Médico, así como las necesidades que nos han planteado los médicos para obtener mejores resultados, y en ello estaremos trabajando de la mano con la Secretaría de Turismo del Estado y la Federación”, indicó.

El director destacó que la ubicación estratégica de Nuevo Laredo, su conectividad con el Valle de Texas y la calidad de los servicios médicos que ofrece la ciudad representan ventajas competitivas para consolidarse como un referente nacional en Turismo Médico.

Nuevo Laredo se integra a la estrategia que impulsa la Secretaría de Turismo para fortalecer este segmento, atraer más pacientes nacionales e internacionales y posicionar a México como un destino competitivo en la prestación de servicios médicos especializados.