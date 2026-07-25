Emiten recomendaciones para prevenir accidentes en motocicleta

La dependencia exhortó a utilizar casco, respetar los límites de velocidad y evitar distracciones al conducir

El uso permanente del casco de protección es considerado uno de los elementos más importantes para disminuir la gravedad de las lesiones en caso de un percance. [Agencias]

El uso permanente del casco de protección es considerado uno de los elementos más importantes para disminuir la gravedad de las lesiones en caso de un percance. [Agencias]

NUEVO LAREDO, TAM.- Ante los riesgos que representa la conducción de motocicletas sin las medidas de seguridad adecuadas, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), a través de la Dirección de Tránsito Estatal, emitió una serie de recomendaciones dirigidas a motociclistas con el propósito de prevenir accidentes y proteger la integridad de quienes utilizan este medio de transporte.

La dependencia hizo un llamado a la población para adoptar hábitos de conducción responsables y reducir los factores de riesgo que con frecuencia están presentes en hechos de tránsito.

Entre las principales recomendaciones destaca el uso permanente del casco de protección, considerado uno de los elementos más importantes para disminuir la gravedad de las lesiones en caso de un percance.

Asimismo, la Dirección de Tránsito Estatal exhortó a evitar el uso del teléfono celular mientras se conduce, ya que las distracciones al volante incrementan significativamente la posibilidad de sufrir un accidente.

La autoridad también recordó la importancia de respetar los semáforos y la señalización vial, además de conducir dentro de los límites de velocidad establecidos para cada tipo de vialidad.

Como parte de las medidas preventivas, la SSPT recomendó utilizar equipo de protección adecuado al viajar en motocicleta, con el fin de brindar mayor seguridad al conductor y, en su caso, al acompañante.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas reiteró que la prevención y el cumplimiento de las normas de tránsito contribuyen a reducir los accidentes viales y a fortalecer la seguridad de todos los usuarios de la vía pública.