EU e Irán acuerdan redacción de un trato para poner fin a su guerra

ISLAMABAD (AP) — Estados Unidos e Irán han acordado la redacción de un acuerdo destinado a poner fin a su guerra en Oriente Medio y los mediadores trabajan con ambas partes para ultimar un pacto, aseveró el primer ministro de Pakistán el viernes.

El primer ministro Shehbaz Sharif señaló que Estados Unidos e Irán han “acordado un texto final”. Dijo que Pakistán, que ha asumido el liderazgo en los esfuerzos de mediación, ya trabaja con los países en guerra sobre los próximos pasos.

“La paz nunca ha estado tan cerca como ahora”, escribió Sharif en una publicación en X.

El aparente avance en las negociaciones se produce luego que Irán intercambiara fuego con Estados Unidos e Israel durante tres días esta semana, lo que amenazó con devolver a Oriente Medio a una guerra a gran escala.

De momento no ha habido comentarios de autoridades estadounidenses o iraníes sobre la declaración de Sharif.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, señaló el viernes en una publicación en X que un acuerdo “nunca ha estado más cerca”. El presidente estadounidense Donald Trump, quien ha dicho varias veces en las últimas semanas que los países estaban al borde de un pacto, compartió la publicación de Araghchi en sus propias redes sociales.

Ninguno de los mandatarios dio detalles sobre el acuerdo en gestación.

La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero ha sacudido Oriente Medio y prácticamente ha paralizado los envíos de petróleo y gas natural desde el golfo Pérsico. Un frágil alto el fuego está en vigor desde el 7 de abril.

Tres funcionarios regionales afirmaron que se espera que el acuerdo en ciernes allane el camino para la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento gradual de las sanciones contra Irán y la liberación de activos iraníes congelados. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las negociaciones.

Un alto funcionario estadounidense indicó que los términos clave del acuerdo en gestación incluyen la retirada y destrucción del material nuclear de Irán y el desmantelamiento del programa nuclear de Teherán. Los términos también incluyen que Irán acepte no financiar a grupos terroristas, añadió el funcionario.

El funcionario estadounidense habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a proporcionar detalles sobre las conversaciones delicadas.

Subrayando la fragilidad de las negociaciones, Trump arremetió el viernes contra las autoridades iraníes en redes sociales y dijo: “¡Más les vale ponerse las pilas, y RÁPIDO!”. Eso ocurrió antes que compartiera la publicación de Araghchi.

Funcionarios dicen que acuerdo podría firmarse en los próximos días

El programa nuclear de Irán ha sido un punto clave de división. Estados Unidos e Israel temen que pueda conducir a un arma atómica, una de las principales razones que sus líderes citaron para ir a la guerra. Teherán ha insistido en que sus esfuerzos nucleares tienen fines pacíficos.

También es crucial el cierre efectivo por parte de Irán del estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el transporte de petróleo y gas natural. La interrupción del tránsito por el estrecho ha restringido el suministro mundial de energía, ha elevado los precios del combustible y ha encarecido los alimentos y otros productos básicos mucho más allá de la región.

Estados Unidos ha respondido desde mediados de abril con un bloqueo naval de los puertos iraníes para estrangular las propias exportaciones de petróleo de Irán.

Los funcionarios regionales dijeron que esperan una ceremonia de firma del acuerdo en los próximos días, una vez que funcionarios en Washington y Teherán lo aprueben.

“Este acuerdo tiene el potencial de rehacer la región y conducir a una paz duradera”, dijo el vicepresidente estadounidense JD Vance el viernes en una publicación en redes sociales, sin divulgar detalles.

Trump afirmó el jueves que hubo avances significativos en las negociaciones, apenas horas después de amenazar con intensificar los ataques y apoderarse de la industria petrolera de Irán. Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, declaró en la televisión estatal que los mediadores estaban activos y que el texto de un acuerdo estaba “en su mayor parte finalizado”.

No ha habido comentarios el viernes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán, que ha estado encabezando los esfuerzos para mediar un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. El portavoz del Ministerio, Tahir Andrabi, había dicho el jueves que Pakistán seguía involucrado en las negociaciones.

Israel espera que Trump defienda sus intereses

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha dicho que Israel no es parte del pacto que se negocia. Afirmó en un comunicado el viernes que él y Trump estaban en “pleno acuerdo” en que Irán no debe tener armas nucleares.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, subrayó en un comunicado separado que Israel también espera que Trump defienda intereses israelíes clave, incluido debilitar el programa de misiles de Irán y su red de fuerzas aliadas.

Katz advirtió que Israel aún podría actuar de manera independiente frente a Irán y que el país no se retirará de las zonas que está ocupando en Líbano, Siria y Gaza, ni se retirará de los campamentos de refugiados del norte de Cisjordania ocupada por Israel.

Irán ha insistido en que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra también debe terminar los combates en Líbano entre el grupo político-paramilitar Hezbollah e Israel. Netanyahu parece decidido a perseguir su objetivo de destruir al grupo armado, lo que complica las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

El acuerdo estaba siendo negociado en gran medida por Pakistán, encabezado por su jefe del ejército, el mariscal de campo Asim Munir, dijeron los funcionarios regionales, con el respaldo de Arabia Saudí, Turquía, Egipto y Qatar.

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