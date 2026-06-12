Kimi Antonelli lidera la F1 y opaca a Russell

MONTMELÓ, España (AP) — Se suponía que esta iba a ser la oportunidad de George Russell para ir a por el título de la Fórmula 1.

Russell llegó a la temporada como el presunto piloto líder de Mercedes, con su equipo fabricando el mejor coche tras una revisión del reglamento, y parecía perfectamente situado para competir por el campeonato mundial después de ganar la carrera inaugural del año en Australia.

Ahí fue cuando su compañero de equipo de segundo año, Kimi Antonelli, lo superó y sacudió el circuito de la Fórmula 1.

Antonelli ha hecho historia en la F1 en varios aspectos esta temporada. Con 19 años, se convirtió en el piloto más joven en lograr la pole camino de su primera victoria en China, y después pasó a ser el líder de puntos más joven de la F1 tras ganar en Japón.

El italiano de cabello abundante siguió adelante, arrasando con el triple aliterativo de Miami, Montreal y Mónaco para sumar cinco triunfos consecutivos e igualar la racha de victorias más larga jamás lograda por el líder histórico de triunfos en la F1, Lewis Hamilton.

Ahora intentará conseguir seis de seis en el Gran Premio Barcelona-Catalunya, recientemente rebautizado —la carrera antes conocida como el GP de España— el domingo.

Y aunque es plenamente consciente de que ahora es el piloto a batir, Antonelli intenta que eso no se le suba a la cabeza.

“Sobre el campeonato, en realidad no me estoy preocupando”, comentó Antonelli el jueves en el circuito de Montmeló. “Sé la oportunidad que hay sobre la mesa y quiero aprovecharla al máximo, pero al mismo tiempo no quiero correr una carrera pensando en eso.

“Quiero disfrutar el fin de semana lo máximo posible y conducir lo más rápido posible, y al final de la temporada veremos dónde estamos”.

Russell necesita recuperar terreno perdido

Mientras la F1 descubría a su nueva estrella, Russell se encontró por primera vez a la deriva con Mercedes, donde había logrado rendir mejor que Hamilton antes de que el piloto británico se marchara a Ferrari hace dos años. Ese gran movimiento abrió la puerta para que Antonelli se uniera a las Flechas de Plata.

Russell, de 28 años, apreciado por su encanto de colegial y su charla por la radio del equipo —que ha incluido joyas como “Yabba Dabba Doo” y “pon la tetera”—, afronta ahora su momento más difícil desde que se unió a Mercedes hace cuatro años.

La temporada pasada, Russell superó a Antonelli, con dos victorias y 319 puntos, la cuarta mayor cifra de la parrilla, mientras que su nuevo compañero fue séptimo con 150 puntos y sin triunfos.

Ahora, la racha ganadora de Antonelli lo tiene al frente del campeonato con 156 puntos tras seis carreras. Hamilton, que disfruta de un resurgimiento en Ferrari, es segundo con 90. Russell es tercero con 88.

“La presión se siente fuera, para ser sincero. Solo voy a intentar disfrutar cada carrera, sin pensar siquiera en un campeonato”, manifestó Russell el jueves. “Ahora mismo está tan fuera de alcance que se trata simplemente de ir y disfrutar las carreras y pasarlo bien, conducir rápido y hacer lo que sé que soy capaz de hacer y lo que he hecho durante toda mi carrera en la Fórmula 1”.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, elogió el talento innato de Antonelli y su capacidad para aprender de su accidentada temporada de novato con el fabricante alemán. Pero equilibró eso al señalar que los resultados decepcionantes de Russell se han debido en gran medida a problemas que están fuera de su control, como una controvertida sanción por exceso de velocidad en Mónaco que lo dejó fuera de los puntos.

“Cómo (Antonelli) salió disparado este año fue muy emocionante, pero tengan en cuenta que George también ha tenido mala suerte. No hay nadie a quien preferiría tener en el equipo que a los dos que tenemos”, señaló Wolff.

¿Podría Barcelona, un circuito permanente, de alta velocidad y de la vieja escuela, que los pilotos conocen bien por sus años de carreras y pruebas aquí, darle a Russell la oportunidad que necesita?

Russell lideró la primera sesión de entrenamientos para la carrera el viernes, cuando la parrilla contó con siete pilotos de reserva, incluido Frederik Vesti, quien sustituyó a Antonelli.

Russell nunca ha subido al podio aquí en siete intentos con Mercedes y Williams, aunque se ha quedado cerca con tres cuartos puestos, incluidos los dos últimos años. Eso se debe en parte a que tampoco ha logrado nunca un top 3 en la clasificación, por lo que un buen sábado será clave.

Otro triunfo de Antonelli haría que igualara el total de victorias de Russell en su carrera: seis carreras ganadas.

Russell dijo que ha llegado a la conclusión de que necesita dejar de pensar demasiado, de obsesionarse con los datos, y volver a “conducir por instinto”.

“No quiero perseguir el sueño, quiero que venga hacia mí. Y vendrá hacia mí si lo tomo carrera por carrera”, añadió Russell.

Barcelona se tomará un descanso el próximo año

Desde 1991 hasta el año pasado, la carrera en el circuito ubicado a media hora en coche de Barcelona (en un día normal sin tráfico de aficionados de la F1) se llamó Gran Premio de España.

Ahora se llama Gran Premio Barcelona-Catalunya, mientras que el nombre de GP de España se ha asignado a la nueva carrera que se celebrará por primera vez en Madrid en septiembre.

El futuro de la carrera de Barcelona estuvo en duda hasta que la F1 anunció en febrero un acuerdo para seguir celebrándola, pero cada dos años, alternándose con el GP de Bélgica. La carrera de Barcelona se disputará en 2028, 2030 y 2032.

Se espera que decenas de miles de aficionados españoles acudan para ver a Fernando Alonso en lo que, según dijo, probablemente sería su última carrera en Barcelona.

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