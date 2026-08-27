Moviliza un Jetta humeante a bomberos en la avenida Guerrero

La conductora acababa de encender el automóvil cuando comenzó a salir humo del área del motor

El incidente generó la movilización de los cuerpos de emergencia, aunque no se reportaron personas lesionadas. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El incidente generó la movilización de los cuerpos de emergencia, aunque no se reportaron personas lesionadas. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer se llevó un susto cuando, al poner en marcha su Volkswagen Jetta modelo 2003, que se encontraba estacionado sobre la avenida Guerrero, casi esquina con la calle Chihuahua, comenzó a salir humo del área del motor.

Ante la situación, un ciudadano que se encontraba en el lugar acudió en su auxilio y solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia para atender el incidente.

Minutos después arribó personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, cuyos elementos realizaron las maniobras necesarias para controlar la situación y verificar las condiciones del vehículo.

Tras revisar el automóvil, los elementos de emergencia confirmaron que no existía riesgo, por lo que se retiraron del lugar.

La conductora resultó ilesa y no fue necesario su traslado para recibir atención médica.

El incidente generó la movilización de los cuerpos de emergencia, aunque no se reportaron personas lesionadas. La unidad permaneció bajo las condiciones determinadas tras la revisión realizada por los elementos de Protección Civil y Bomberos.