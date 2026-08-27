Choca Mustang y derriba señalamiento vial en bulevar Colosio

El conductor intentó incorporarse sin ceder el paso; el accidente dejó daños materiales y ningún lesionado

Como parte de la intervención de las autoridades se estableció que el conductor del Mustang no contaba con licencia de manejar. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Como parte de la intervención de las autoridades se estableció que el conductor del Mustang no contaba con licencia de manejar. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un choque entre dos vehículos dejó daños materiales en automóviles y en infraestructura vial, luego de que un conductor intentara incorporarse a un carril de alta velocidad sin ceder el paso, en el crucero del bulevar Colosio y la avenida Transformación, en el Parque Industrial Finsa.

El accidente fue protagonizado por un automóvil Ford Mustang modelo 2008, color negro, conducido por José, de 26 años, quien, de acuerdo con el peritaje, circulaba de poniente a oriente por la avenida Transformación.

Al llegar a la intersección con el bulevar Colosio, el conductor intentó incorporarse al carril de alta velocidad sin respetar la preferencia de paso de los vehículos que transitaban por la vía principal.

La maniobra provocó que el Mustang invadiera el trayecto de una camioneta Chevrolet Tahoe modelo 2015, color negro, que se desplazaba de norte a sur y era conducida por Rodrigo, de 18 años.

Tras el impacto, el Mustang salió proyectado hasta terminar contra un señalamiento vial tipo fantasma, propiedad del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, lo que ocasionó daños tanto en la unidad como en la estructura.

Como parte de la intervención de las autoridades se estableció que el conductor del Mustang no contaba con licencia de manejar. Sin embargo, pese a la fuerza de la colisión, ninguno de los dos conductores resultó lesionado.

Elementos de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente, realizar el peritaje correspondiente y establecer responsabilidades. Finalmente, ambos vehículos fueron trasladados a un corralón mientras se llevan a cabo los procedimientos derivados del percance.