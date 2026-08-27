Derrapa con Mustang y choca contra barda de supermercado

El conductor circulaba a velocidad inmoderada cuando salió de la vialidad; resultó ileso tras el impacto

El vehículo subió a la banqueta y posteriormente se impactó contra la barda protectora de la tienda Bodega Aurrera. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El vehículo subió a la banqueta y posteriormente se impactó contra la barda protectora de la tienda Bodega Aurrera. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un joven de 24 años perdió el control de un automóvil Ford Mustang modelo 2004 y terminó impactando contra la barda de protección de un supermercado en la colonia Villas de La Fe, en Nuevo Laredo.

El accidente ocurrió sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho, en el cruce con David Borrego y la Calzada de los Héroes, en un sector cercano al edificio de Seguridad Pública.

El conductor, identificado como José María, residente de la colonia Anáhuac, circulaba de sur a norte por Manuel Ávila Camacho cuando, de acuerdo con el informe de los oficiales de Tránsito, tomó una curva a velocidad inmoderada.

Al pasar la zona ubicada frente al edificio de Seguridad Pública, el Mustang derrapó, lo que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad y esta se desplazara hacia el extremo derecho de la vialidad.

El vehículo subió a la banqueta y posteriormente se impactó contra la barda protectora de la tienda Bodega Aurrera. A pesar del choque, José María resultó ileso.

Elementos de la Dirección de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes. Los peritos determinaron que el conductor deberá responder por los daños ocasionados a la propiedad comercial, además de las infracciones derivadas del percance.