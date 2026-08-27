Rechaza juez extraditar a agente de ICE acusado de tiroteo

La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, sostiene un documento en el que se detallan los cargos contra el agente del ICE Christian Castro durante una conferencia de prensa, el lunes 18 de mayo de 2026, en el Centro de Gobierno del condado de Hennepin, en Minneapolis, Minnesota. (Renée Jones Schneider/Minnesota Star Tribune via AP, Archivo)

La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, sostiene un documento en el que se detallan los cargos contra el agente del ICE Christian Castro durante una conferencia de prensa, el lunes 18 de mayo de 2026, en el Centro de Gobierno del condado de Hennepin, en Minneapolis, Minnesota. (Renée Jones Schneider/Minnesota Star Tribune via AP, Archivo)

BROWNSVILLE, Texas.- Un juez federal se negó el miércoles a ordenarle a las autoridades de Texas que extraditen a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) que está acusado de dispararle a un hombre y de mentir sobre las circunstancias del tiroteo, ocurrido durante las redadas migratorias del gobierno federal en Minneapolis.

El juez de distrito Fernando Rodriguez Jr. escribió en una orden que no podía impedir que el jefe de policía de un condado de Texas dejara en libertad al agente Christian Castro, así como tampoco le podía ordenar al gobernador de ese estado, Greg Abbott, a firmar su orden de extradición.

El jefe de policía del condado de Cameron anunció que liberará a Castro la mañana del jueves.

Castro enfrenta cargos en Minnesota de agresión y denunciar falsamente un delito, en relación con el tiroteo del 14 de enero en el que Julio César Sosa Celis, de 24 años, resultó herido.

Castro fue acusado de disparar su arma a través de la puerta principal de una vivienda en Minneapolis y herir a Sosa Celis en la pierna. La fiscalía asegura que Castro también acusó falsamente a Sosa Celis y a otro hombre de atacar a un agente de ICE con el palo de una escoba y con una pala para nieve.

Después de que un juez de Minnesota emitió una orden de arresto a nivel nacional contra Castro en mayo pasado, las autoridades —incluida la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota— detuvieron a Castro en el condado de Cameron el 29 de mayo. Desde entonces, funcionarios de Minnesota han solicitado su extradición, pero él permanece detenido en Brownsville, Texas.

Las leyes de Texas establecen que en caso de que no haya extradición, Castro debe ser liberado al cumplir los 90 días de detención, lo que ocurre el jueves.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, solicitó la semana pasada una orden de restricción temporal para tratar de impedir la liberación de Castro o, en todo caso, ordenar su regreso a Minnesota.

Abogados de Texas argumentaron el martes que el juez no podía pronunciarse sobre una decisión que continúa pendiente. Abbott no ha rechazado la extradición. En su lugar, sigue esperando el resultado de una investigación interna para determinar si Castro era legalmente un “fugitivo”, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula de Extradición, señalaron los abogados.

El juez escribió en la orden del miércoles que el tribunal todavía no puede intervenir.

“El Tribunal concluye que carece de jurisdicción sobre la materia porque el caso no está listo para ser resuelto”, decía la orden. “Minnesota no puede basar sus causas de acción en la alegación de que el gobernador Abbott podría violar esas facultades en el futuro; debe demostrar que ya se ha producido una violación”.

El juez indicó en su orden que las leyes de extradición no establecen cuánto tiempo puede tardar el gobernador de Texas en tomar esa decisión.

Ellison subrayó en un comunicado que su oficina seguirá llevando el caso, pero no precisó sus siguientes pasos.

“Discrepo respetuosamente, pero con firmeza, con la orden del tribunal, que aun así reconoce que Christian Castro representa un riesgo de fuga, que Minnesota se verá perjudicada si se le permite huir a México, y que el tiempo que el gobernador Abbott ha tomado para decidir sobre la solicitud de extradición de Minnesota es de ‘una duración atípicamente larga’ —por decir lo menos”, expresó Ellison en un comunicado.

La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, cuya oficina lleva los procesos en Minneapolis, dijo en conferencia de prensa que Abbott está dando refugio de manera injusta al exagente de ICE.

“Si Christian Castro sale mañana de la cárcel y desaparece en México, será culpa de una sola persona: el gobernador Greg Abbott”, afirmó Moriarty.

El secretario de prensa de Abbott, Andrew Mahaleris, celebró el fallo y dijo que es deber del gobernador considerar cuidadosamente los méritos de las solicitudes de extradición.

“La orden de hoy rechaza los esfuerzos de Minnesota por reclutar a los tribunales federales para que se apropien de la autoridad de la oficina del gobernador Abbott”, señaló Mahaleris en un comunicado.

Abbott dijo la semana pasada que no respondería a la solicitud de extradición, citando una investigación en curso sobre fraude en programas gubernamentales de servicios sociales en Minnesota, la cual utilizó el presidente Donald Trump para justificar su ofensiva migratoria en esa región.

La demanda de Minnesota afirma que Castro podría huir del país, haciendo referencia a llamadas que hizo desde la cárcel a una mujer en México, en las que hablaba “de casarse con ella y comprar una casa en México cuando sea liberado”.

El juez admitió que Castro podría huir del país, pero añadió que “la amenaza de un daño, por sí sola, no crea un asunto listo para ser resuelto”.