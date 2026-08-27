Crece el número de estudiantes para el ciclo escolar 2026–2027 en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tam.- Debido a diversas causas, como las dinámicas demográficas de la entidad, principalmente, el número de estudiantes tamaulipecos inscritos en el ciclo escolar 2026–2027 aumentó en comparación con el ciclo anterior, señaló Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas.

“Nos creció la matrícula, en términos generales, cerca del 0.5 por ciento en educación básica y en preparatoria. Tenemos zonas donde nos creció mucho la demanda, como es el caso de Reynosa, en los CBTIS. Acabo de platicar con el ingeniero Olegario Muñiz Cura, director general de la DGETI”, precisó.

Informó que 656 mil estudiantes integran la matrícula de educación básica, alrededor de 200 mil estudiantes los que conforman el nivel medio superior, más los que ya se encuentran en clases en educación superior; en total, suman un millón 65 mil estudiantes que integran la matrícula escolar en la entidad.

Destacó que, por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, todas las escuelas de Tamaulipas se encuentran en buenas condiciones para comenzar el ciclo escolar, cumpliendo así con el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de que todos los niños y los jóvenes en edad escolar tengan un lugar en las aulas.

Respecto al inicio del ciclo escolar, indicó que en los 43 municipios habrá una representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de los secretarios y subsecretarios de Gobierno, siendo el poblado La Pesca, en el municipio de Soto la Marina, donde el gobernador inaugurará de manera oficial el nuevo ciclo escolar.

Valdez García presidió, junto con el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, líder de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la ceremonia de entrega de nombramientos por cambio de adscripción a más de mil 100 trabajadores de la educación en la entidad, con el objetivo de que todos los planteles educativos cuenten con el 100 por ciento del personal.