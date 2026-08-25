Facilita la UAT a sus estudiantes el acceso a la Beca Futuro Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tam.- Con la finalidad de que ningún estudiante abandone las aulas por cuestiones socioeconómicas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) está haciendo extensiva, en todas sus facultades y unidades académicas, la convocatoria del programa Beca Futuro Tamaulipas, Jóvenes de Nivel Superior, que impulsa el Gobierno del Estado a través del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC).

En este marco, la Universidad dispone de una red de enlaces y personal de orientación en cada una de sus dependencias académicas para guiar al alumnado en la gestión de este trámite y acompañarle en todo el proceso de postulación a fin de que cuente con este importante beneficio.

Esta estrategia responde a las políticas institucionales del rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, orientadas a consolidar una estrecha alianza de trabajo con el Gobierno del Estado de Tamaulipas a favor de la juventud estudiantil.

Mediante esta sinergia, se busca ampliar el acceso a los programas de estímulos públicos, permitiendo que la comunidad universitaria impulse su formación académica en un entorno de equidad, inclusión y desarrollo humano.

El periodo de registro en línea dio inicio el 19 de agosto y concluirá el próximo 2 de septiembre de 2026. Durante esta ventana de atención, las y los estudiantes de los niveles de licenciatura, técnico superior universitario, profesional asociado y posgrado pueden ingresar su solicitud formal a través de la plataforma oficial del programa en https://www.tamaulipas.gob.mx/itabec/beca-futuro-tamaulipas-jovenes-de-nivel-superior/.

El programa está dirigido a estudiantes en condición de vulnerabilidad socioeconómica con un promedio general mínimo de 8.0. El aspirante debe presentar la solicitud oficial y aviso de privacidad en original, acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente, identificación oficial y las acreditaciones académicas o condiciones de vulnerabilidad específicas según establezcan las reglas de operación.

Para hacer eficiente el trámite y evitar la saturación en los procesos informáticos, los enlaces de becas en cada centro universitario están habilitados para orientar en la conformación del expediente digital, validar la regularidad académica y recibir la documentación en físico una vez emitida la preautorización por el sistema estatal.

La UAT invita a toda su comunidad estudiantil a acudir con oportunidad a las oficinas de atención de su respectiva facultad, aprovechando el respaldo institucional dispuesto para llevar a cabo un registro correcto y oportuno.