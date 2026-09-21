Impulsa Américo conectividad y abasto de agua en Nuevo Morelos

Nuevo Morelos, Tamaulipas.- Impulsar obras que mejoren la conectividad y acciones que permitan solucionar la falta de agua en esta región, fueron parte del compromiso que hizo el gobernador Américo Villarreal Anaya, al asistir al informe de la presidenta municipal de Nuevo Morelos, Yaneth Cristal Nájera Cedillo.

Este domingo por la tarde, en el informe número 29 de las y los presidentes municipales al que asiste desde el pasado 3 de septiembre, el gobernador expresó todo su respaldo para seguir avanzando en la carretera de Santa Cruz del Toro a los límites de San Luis Potosí, “cuando menos, pues a lo mejor empezamos con la mitad de lo que falta y el otro año nos echamos la otra mitad”, expresó ante el entusiasmo de todos los asistentes al evento en el auditorio de esta cabecera municipal.

Asimismo, ofreció todo su apoyo para fortalecer el surtimiento de agua potable del manantial Las Chivas a la cabecera municipal desde el tanque elevado que se rehabilitó en la presente administración y ya está en operación.

“Eso es en lo que estamos empeñados y me da mucho gusto ver los logros que aquí se han mencionado previamente y que podamos coincidir, como repito, con la presidenta municipal en este acto público y ver cómo se progresa desde el municipio en estos aspectos”, dijo.

Puntualizó que en Nuevo Morelos, durante los cuatro años de su administración se ha destinado una inversión de más de 256 millones de pesos, mientras que los Programas de Bienestar benefician a más de 4 mil personas.

El gobernador hizo un reconocimiento a la mención de la alcaldesa sobre la atención y consideración de la población migrante, una población significativa en muchos municipios, “que los tengan presentes y veamos cómo reconocer su trabajo y el apoyo que mandan a nuestras familias desde la Unión Americana para también buscar tener mejores oportunidades y calidad de vida”.

En este sentido, dio a conocer que próximamente en la Oficina Fiscal se instalará una caseta telefónica en donde los familiares de esta comunidad se podrán comunicar gratuitamente y de manera directa con sus familiares en la Unión Americana.

Además, destacó el esfuerzo de las asociaciones ganaderas, que gracias a ello el estado mantiene en estatus de exportador porque se ha logrado controlar los problemas de tuberculosis, brucelosis y del gusano barrenador del ganado.

“Agradecerle, presidenta, por haberme permitido convivir con ustedes en este segundo informe. A ustedes por siempre la calidez y la hospitalidad con que me reciben a mí y también a la presidenta del DIF Tamaulipas, mi esposa, cuando ha estado presente en estas tierras”, expresó al finalizar su mensaje.

Por su parte, la presidenta municipal de Nuevo Morelos, Yaneth Cristal Nájera Cedillo, dio la bienvenida al gobernador y aseguró que su informe no solo es una recopilación de datos, sino el reflejo del esfuerzo compartido.

“Señor gobernador, quiero expresarle que para mí es un honor contar con su distinguida participación en este acto y así poder entregarle, en presencia del pueblo, los resultados que con gran esfuerzo y dedicación hemos obtenido en este segundo año de trabajo de la administración 2024-2027”, mencionó.

Las y los funcionarios del gabinete estatal que acompañaron al gobernador en este evento fueron: Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno; Carlos Arturo Pancardo Escudero, secretario de Seguridad Pública; Earl Tuexi Amaro, jefe de la Oficina del Gobernador; Silvia Casas González, secretaria de Bienestar; Carlos Iran Ramírez González, secretario de Finanzas; Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación; Antonio Varela Flores, secretario de Desarrollo Rural; Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos; Luis Gerardo Illoldi Reyes, secretario del Trabajo y Previsión Social; Walter Ángel Jiménez, secretario de Desarrollo Energético; y Germán Fernández Guzmán, director general del ITAVU.