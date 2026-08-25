Eligen a Bruno Fernandes mejor jugador del futbol inglés

El capitán del Manchester United rompió récord de asistencias y encabezó la votación de futbolistas profesionales

El jugador del Manchester United, Bruno Fernandes, se retira del campo tras el partido de fútbol de la Liga Premier entre el Manchester United y el Leeds en Manchester, Inglaterra, el 13 de abril de 2026. (Foto AP/Dave Thompson, Archivo)

El jugador del Manchester United, Bruno Fernandes, se retira del campo tras el partido de fútbol de la Liga Premier entre el Manchester United y el Leeds en Manchester, Inglaterra, el 13 de abril de 2026. (Foto AP/Dave Thompson, Archivo)

MANCHESTER, Inglaterra.- Bruno Fernandes fue elegido como el jugador masculino del año del fútbol inglés de la temporada pasada en los premios de la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA, por sus siglas en inglés) el martes, mientras que Khadija “Bunny” Shaw obtuvo el galardón femenino.

El capitán del Manchester United y la delantera del Manchester City repitieron sus triunfos de mayo en las votaciones de los miembros de la Asociación de Escritores de Fútbol (FWA, por sus siglas en inglés).

Los ganadores de la PFA son elegidos por sus propios compañeros de profesión.

“Son aquellos contra los que sales al campo y probablemente no sea fácil votar por alguien contra quien juegas, así que es un muy buen momento”, manifestó Fernandes.

Fernandes rompió el récord de asistencias en los 34 años de historia de la Liga Premier al participar en 21 goles de compañeros del Man United. La marca anterior la habían establecido tanto Thierry Henry como Kevin De Bruyne.

El internacional portugués de 31 años también anotó nueve veces mientras el Man United se recuperaba de un mal inicio de temporada con el entrenador Ruben Amorim y, bajo el mando interino de Michael Carrick, terminó tercero en la Liga Premier y regresará a la Liga de Campeones esta temporada.

Shaw condujo al Man City a su primer título de la Women’s Super League en 10 años con 19 goles —la cifra más alta de la división— en 21 partidos. Fue la máxima goleadora de la liga por tercera temporada consecutiva.

La capitana de Jamaica, de 29 años, también ganó el premio de la PFA en 2024.

Los premios a la mejor jugadora y al mejor jugador joven fueron para Nico O’Reilly, del Manchester City, y Olivia Smith, del Arsenal. Smith ganó por segunda temporada consecutiva tras un traspaso récord mundial procedente del Liverpool.