Registra Estados Unidos primeras muertes por sarampión de este año

Dos residentes no vacunados fallecieron en Pensilvania mientras el país enfrenta su peor brote desde 1991

ARCHIVO En esta imagen sin fecha, facilitada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) el 4 de febrero de 2015, se muestra una imagen obtenida por un microscopio electrónico de una partícula del virus del sarampión. (Cynthia Goldsmith/ Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, vía AP, Archivo)

ARCHIVO En esta imagen sin fecha, facilitada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) el 4 de febrero de 2015, se muestra una imagen obtenida por un microscopio electrónico de una partícula del virus del sarampión. (Cynthia Goldsmith/ Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, vía AP, Archivo)

FILADELFIA.- Dos residentes no vacunados de Pensilvania murieron por sarampión, las primeras muertes en Estados Unidos este año relacionadas con ese contagioso virus.

Autoridades de salud estatales anunciaron las muertes el martes. Las autoridades no revelaron detalles sobre las personas fallecidas, salvo que vivían en el condado de Lancaster, al oeste de Filadelfia.

“Mis más profundas condolencias para los seres queridos que enfrentan esta pérdida inimaginable”, declaró la secretaria de Salud del estado, la doctora Debra Bogen. “Debido a que el sarampión estuvo eliminado en gran medida en la Mancomunidad durante más de tres décadas, la gente no está familiarizada con esta enfermedad y no comprende plenamente la posible gravedad del padecimiento”.

Estados Unidos ha registrado ahora cinco muertes por sarampión en los últimos dos años —más que el total combinado de muertes reportadas durante las tres décadas anteriores— y atraviesa su peor año de sarampión desde 1991.

Con 2.777 casos hasta el jueves, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), este año ya superó el conteo de sarampión de 2025.

En noviembre, funcionarios internacionales de salud se reunirán para determinar si Estados Unidos y México han perdido su estatus de países libres de sarampión. Estados Unidos eliminó la propagación local del padecimiento en 2000 al mantener altas tasas de vacunación, que en años recientes han caído por debajo de la cobertura del 95% necesaria para prevenir brotes.

Gobernador sugiere que el gobierno de Trump podría hacer más para promover las vacunas

El aumento de sarampión ha coincidido con medidas del gobierno del presidente Donald Trump para reducir las vacunaciones infantiles, basadas en preocupaciones —infundadas, según estudios científicos— sobre la seguridad de las vacunas.

A principios de este mes, Trump firmó una orden ejecutiva que pide renovar las recomendaciones de vacunas infantiles. También abogó por separar la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR, por sus siglas en inglés) en tres inyecciones diferentes, y administrar todas las inmunizaciones infantiles en citas separadas siempre que sea posible.

Los médicos han expresado preocupación de que Trump y el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. estén alimentando la confusión y la reticencia.

El martes, en una sesión informativa con medios, el gobernador Josh Shapiro dijo que había hablado con Kennedy, quien ofreció la ayuda de personal federal de salud. Shapiro rechazó la oferta, diciendo que el departamento de salud de Pensilvania podía manejar la situación actual.

“Fui muy, muy directo con él”, dijo Shapiro. “Dejé muy claro que sus acciones y la retórica que proviene de este gobierno tienen un impacto negativo en comunidades de todo Estados Unidos, particularmente, aquí mismo en Pensilvania”.

Agregó: “Hay consecuencias muy reales de asustar a la gente y no apoyarse en médicos y profesionales de salud verdaderos para proporcionar información imparcial a los padres, para que podamos tomar decisiones razonables para nuestros hijos”.

Funcionarios federales de salud no comentaron sobre el relato de Shapiro, pero emitieron un comunicado extendiendo sus condolencias a las familias y a las comunidades afectadas.

“La vacuna MMR proporciona la protección más efectiva contra el sarampión y ayuda a prevenir su propagación”, se indica en el comunicado, y se añade que las autoridades federales de salud seguirán apoyando la respuesta de Pensilvania.

Las tasas de vacunación disminuyen en EEUU

Décadas de vacunaciones generalizadas convirtieron los casos y muertes por sarampión en una rareza, haciendo que la gente olvide que el virus, altamente contagioso, puede ser mortal, explicó el doctor David Margolius, director del departamento de salud de Cleveland y líder en una coalición de departamentos de salud de grandes ciudades.

Dijo que algunos residentes de Cleveland han expresado irritación con las campañas de promoción de vacunas.

“Dicen: ‘Oh, eso no es gran cosa, ¿acaso la gente siquiera muere de sarampión? ¿por qué le importa tanto? ¿Por qué sigue llamándome por esto?’”, relató.

Margolius dijo que el gobierno de Trump ha reaccionado a los brotes con ofertas de asistencia.

“Pero el momento de prevenir el sarampión es antes de que ocurran los brotes”, declaró. “Y la manera de hacerlo es con mensajes claros y consistentes y muy visibles” sobre la importancia de las vacunaciones.

En general, las tasas de vacunación en kínder en Estados Unidos bajaron ligeramente el año pasado, y la proporción de niños con exenciones subió a un máximo histórico, según datos federales publicados la semana pasada.

El condado de Lancaster es conocido como el corazón de la comunidad amish de Pensilvania, un grupo religioso que en ocasiones se muestra reacio a adoptar intervenciones médicas modernas como las vacunas. Cerca del 88% de los niños de kínder del condado estaban al día con sus vacunas contra el sarampión durante el último año escolar, según datos estatales.

Pensilvania ha contabilizado casi 400 casos de sarampión este año, indicaron funcionarios estatales.

El estado ha promovido las vacunaciones contra el sarampión a medida que los casos han aumentado, y cerca de 35.000 personas han sido vacunadas, frente al ritmo habitual de unas 25.000 al mes, dijeron autoridades.