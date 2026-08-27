Podría iniciar en septiembre cambio de propietarios de nacionalizados vía REPUVE

Jefe de la Oficina Fiscal del Estado, Roque Hernández Reyes, señala que unos 75 mil vehículos fueron nacionalizados bajo este esquema

Nuevo Laredo, Tam.- La Oficina Fiscal del Estado en Nuevo Laredo se encuentra a la espera de la publicación en el Diario Oficial, de la normatividad que permitirá realizar cambios de propietario y la comercialización de vehículos nacionalizados mediante el programa de regularización del Registro Público Vehicular (REPUVE).

“Anteriormente, algunos ciudadanos acudieron a solicitar información sobre la venta o cambio de propietario de vehículos regularizados. Sin embargo, hasta el momento no era posible llevar a cabo este procedimiento debido a las indicaciones vigentes, ya que el sistema se encuentra bloqueado para este tipo de operaciones”, explicó el jefe de la Oficina Fiscal, Roque Hernández Reyes.

El funcionario estatal señaló que recibieron con agrado el anuncio realizado por el secretario de Finanzas del Estado, Carlos Irán, sobre la posibilidad de que los propietarios de este tipo de unidades puedan realizar dichos trámites.

Precisó que, sin duda, es una buena noticia para todos aquellos que deseen comercializar su vehículo o hacer cambio de propietario, ya que sin duda es una noticia que han esperado desde hace tiempo.

No obstante, pidió a los contribuyentes esperar entre tres y cuatro días, ya que primero deberá publicarse el decreto correspondiente en el Periódico Oficial del Estado, donde se establecerán los requisitos, costos y la normatividad para llevar a cabo los trámites.

“De igual forma deberemos estar atentos a la Dirección de Oficinas Fiscales del Estado quienes deberán hacer llegar la información oficial a las 43 oficinas fiscales de Tamaulipas y actualizar el sistema para que los contribuyentes puedan ser atendidos”, comentó.

Hernández Reyes estimó que la información podría estar disponible entre el lunes 31 de agosto y el martes 1 de septiembre, aunque aclaró que todo dependerá de la publicación oficial y de la actualización del sistema.

Para concluir el funcionario mencionó que en Tamaulipas fueron regularizados alrededor de 75 mil vehículos, por lo que esta medida beneficiaría a quienes deseen vender sus unidades o formalizar el cambio de propietario en casos donde los vehículos ya hayan sido comercializados.