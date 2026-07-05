Gestiona ITM 150 trámites de pensión ante EU

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de los programas de apoyo que impulsa el Gobierno del Estado, el Instituto Tamaulipeco para el Migrante (ITM) ha logrado gestionar alrededor de 150 trámites de pensión para personas que trabajaron en Estados Unidos y que, por diversas razones, no habían podido acceder a este beneficio, informó el delegado regional del organismo, Francisco Parra Pérez.

“Estas acciones se realizan en coordinación con los consulados de Estados Unidos en Ciudad Juárez, con el objetivo de brindar asesoría y acompañamiento a adultos mayores que cotizaron en el sistema laboral estadounidense, pero que aún no han obtenido la pensión que les corresponde”, precisó Parra Pérez.

Francisco Parra destacó que a la delegación regional del ITM han acudido personas de distintas regiones de Tamaulipas para solicitar este apoyo, principalmente de municipios de la frontera como Reynosa, Matamoros y la llamada Frontera Chica, así como se han presentado casos provenientes de Tampico, Ciudad Victoria y otras localidades del estado.

Finalmente, señaló que uno de los principales requisitos para iniciar el trámite es contar con un número de Seguro Social válido de Estados Unidos, documento indispensable para acreditar el historial laboral y dar seguimiento a la gestión de la pensión.