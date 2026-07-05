Provoca conductor distraído choque por no respetar señal de alto

Dos personas fueron trasladadas para valoración médica tras el impacto entre dos vehículos en un crucero

Tras realizar las diligencias correspondientes en el lugar, los elementos de Tránsito determinaron que el conductor del Kia Soul fue el responsable del accidente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Tras realizar las diligencias correspondientes en el lugar, los elementos de Tránsito determinaron que el conductor del Kia Soul fue el responsable del accidente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial registrado en el crucero de la calle Chihuahua y la avenida Luis Caballero dejó como saldo dos personas canalizadas a revisión médica y daños materiales, luego de que uno de los conductores no respetó la señal de alto, de acuerdo con el peritaje de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.

El percance involucró a un automóvil Kia Soul modelo 2017, conducido por César, de 30 años, y un Mercury Sable modelo 2003, manejado por José, de 56 años.

De acuerdo con el informe vial, el Kia Soul circulaba de sur a norte sobre la avenida Luis Caballero y, al llegar al cruce con la calle Chihuahua, impactó al Mercury Sable, que transitaba de poniente a oriente con preferencia de paso.

Ante los agentes de Tránsito, el conductor del Kia manifestó que mientras circulaba por Luis Caballero se le cayó el teléfono celular, lo que provocó una distracción. Señaló que al pasar el cruce sintió el impacto y posteriormente ocurrió el accidente.

Por su parte, el conductor del Mercury declaró que avanzaba sobre la calle Chihuahua cuando el Kia ingresó al crucero sin realizar el alto correspondiente, ocasionando la colisión.

Como consecuencia del choque, José y su acompañante, Rosa Irene, de 45 años, fueron trasladados para una revisión médica, a fin de descartar lesiones de consideración.

Tras realizar las diligencias correspondientes en el lugar, los elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal determinaron que César fue el responsable del accidente, al no ceder el derecho de paso pese a contar con una señal de alto en su sentido de circulación.