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Investigan choque entre dos camionetas en Guerrero y Venezuela

Ambos conductores ofrecieron versiones distintas del accidente ocurrido en un cruce controlado por semáforo

En el percance participaron una camioneta Mercury Mountaineer modelo 2009, y una Hyundai Tucson modelo 2008. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial registrado en la intersección de la avenida Guerrero y la calle Venezuela, en la colonia Juárez, movilizó a elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes realizarán el peritaje correspondiente para determinar la responsabilidad de los conductores involucrados.

En el percance participaron una camioneta Mercury Mountaineer modelo 2009, conducida por Eddi, de 38 años, y una Hyundai Tucson modelo 2008, manejada por Anahí, de 25 años.

De acuerdo con el informe recabado por las autoridades, el conductor de la Mercury manifestó que circulaba de oriente a poniente y que previamente realizó alto en el cruce de las calles Perú y Guerrero. Posteriormente dio vuelta a la izquierda y continuó su marcha hacia el cruce con Venezuela, donde, según su versión, únicamente alcanzó a percatarse del momento en que la otra camioneta impactó su vehículo.

Por su parte, la conductora de la Hyundai declaró que transitaba por la calle Venezuela y que el semáforo ubicado en el cruce con la avenida Guerrero le marcaba luz verde para avanzar. Señaló que otro conductor presuntamente cruzó con la luz roja a alta velocidad, por lo que, al encontrarse ya dentro de la intersección, no logró detenerse y terminó impactando la camioneta Mercury.

Tras el choque, agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, levantar el peritaje correspondiente y ordenar el traslado de ambas unidades al corralón, donde permanecerán mientras se determina la responsabilidad conforme al procedimiento administrativo.

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