Emite Guardia Estatal alerta por fraudes en reservaciones vacacionales

NUEVO LAREDO, TAM.- Ante el incremento de viajes durante la temporada vacacional, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), a través de la Guardia Estatal Cibernética, emitió una serie de recomendaciones para prevenir fraudes relacionados con la contratación de servicios turísticos por internet.

La dependencia advirtió que cada año miles de personas son víctimas de estafas al adquirir supuestas reservaciones de hoteles y departamentos inexistentes, boletos falsos de avión o tren, así como paquetes turísticos y entradas a atracciones que nunca son entregados.

De acuerdo con la Guardia Estatal Cibernética, los delincuentes utilizan páginas web y perfiles en redes sociales con apariencia profesional, además de ofrecer precios considerablemente bajos para atraer a los usuarios y obtener pagos por servicios inexistentes.

Para evitar ser víctima de este tipo de fraude, la SSPT recomienda realizar reservaciones únicamente en sitios oficiales o plataformas reconocidas, desconfiar de promociones con costos demasiado bajos, evitar realizar pagos mediante transferencias bancarias o criptomonedas a personas desconocidas y verificar las opiniones y reseñas de otros usuarios antes de concretar una compra.

Asimismo, exhortó a la población a no ingresar a enlaces recibidos por correo electrónico, mensajes o anuncios en redes sociales sin antes confirmar que pertenecen a empresas legítimas.

La Secretaría de Seguridad Pública reiteró que la prevención es la mejor herramienta para evitar pérdidas económicas y llamó a la ciudadanía a extremar precauciones al planear sus vacaciones. En caso de detectar un posible fraude o requerir orientación, la Guardia Estatal Cibernética pone a disposición el teléfono 834 318 62 32, extensión 16099.