Quedan Skenes, Misiorowski y Ohtani en duda para Juego de Estrellas

Sus aperturas programadas antes del receso podrían impedir que suban al montículo en el clásico de mitad de temporada

Shohei Ohtani, lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, trabaja durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Padres de San Diego, el viernes 3 de julio de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill)

Shohei Ohtani, lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, trabaja durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Padres de San Diego, el viernes 3 de julio de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill)

CIUDAD DE MÉXICO.- Paul Skenes, de Pittsburgh; Jacob Misiorowski, de Milwaukee; y la estrella de doble función de los Dodgers, el japonés Shohei Ohtani, podrían perderse sus apariciones en el montículo del Juego de Estrellas debido a aperturas programadas para el próximo fin de semana, mientras que cuatro jugadores de los Dodgers, campeones de la Serie Mundial por segundo año seguido, fueron elegidos para la alineación titular de la Liga Nacional.

El jardinero de Los Angelinos Mike Trout obtuvo su 12da selección al Juego de Estrellas y la primera desde 2023, según la segunda ronda de votación de los aficionados anunciada el sábado por Major League Baseball (MLB). Trout, quien creció cerca de Filadelfia en Millville, Nueva Jersey, fue elegido por los aficionados para ser titular por 11ma vez y espera regresar tras una distensión en el tendón de la corva derecho sufrida el 17 de junio.

El primera base dominicano Vladimir Guerrero Jr., uno de los cuatro All-Stars de los Azulejos de Toronto, campeones de la Liga Americana, dijo que se saltará el juego del 14 de julio en el Citizens Bank Park de Filadelfia para descansar una lesión de espalda que lo ha molestado durante gran parte de la temporada.

“Esos cuatro días serán geniales para volver fuerte en la segunda mitad”, dijo Guerrero a través de un traductor.

El jardinero de los Yankees Aaron Judge, elegido para ser titular por octava vez, se perderá el encuentro que marca el receso de las mayores debido a una costilla rota que lo tiene fuera desde mayo.

Skenes, el abridor de la Liga Nacional en los dos últimos Juegos de Estrellas, tiene previsto lanzar por Pittsburgh el martes y el domingo. El derecho de 24 años tiene marca de 0-6 en sus últimas nueve aperturas, cayendo a 6-8 con una efectividad de 3,62 en la temporada. Fue seleccionado por los jugadores, al igual que Misiorowski.

“Para ser honesto, probablemente un poco sorprendido”, comentó Skenes sobre su selección.

Misiorowski, que promedia 100,4 mph con su recta y lidera las Grandes Ligas con una efectividad de 1,47, fue elegido para el Juego de Estrellas el año pasado tras apenas cinco juegos en las mayores. También tiene previsto abrir el domingo.

“Estamos pensando en septiembre, octubre. Es una lástima —obviamente quiero lanzar en un juego así—, pero así será”, señaló el viernes.

Ohtani, tres veces participante del Juego de Estrellas de doble función y seleccionado seis veces en total, difícilmente lanzará en el juego debido a un problema en el bíceps derecho que retrasará su última apertura antes del receso hasta el próximo fin de semana, dijo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts.

Freddie Freeman se convirtió en All-Star por décima vez cuando el primera base de Los Ángeles fue anunciado el domingo junto con el tercera base de los Dodgers Max Muncy y el jardinero cubano Andy Pagés como ganadores en la segunda fase de la votación de los aficionados, que se realizó del 29 de junio al jueves. Se unieron a Ohtani, quien ganó el puesto de bateador designado de la Liga Nacional al terminar con la mayor cantidad de votos en la ronda inicial de selección de aficionados anunciada el 25 de junio.

En la contienda más reñida, Pagés superó al atlético Michael Harris II, de Atlanta, por menos de 5.000 votos para el tercer puesto de jardinero de la Liga Nacional.

Cuatro Dodgers fueron elegidos titulares por primera vez desde Steve Garvey, Davey Lopes, Bill Russell y Reggie Smith en 1980. El MVP de la Serie Mundial Yoshinobu Yamamoto fue seleccionado para el cuerpo de lanzadores de la Liga Nacional por MLB con una de sus seis selecciones, lo que le dio a los Dodgers cinco o más All-Stars por séptima vez consecutiva.

Entre los 64 jugadores elegidos hubo 26 debutantes como All-Stars, incluidos cuatro novatos: el segunda base de Cleveland, Travis Bazzana; el campocorto de Detroit, Kevin McGonigle; el zurdo de Cleveland, Parker Messick; y el tercera base de Cincinnati, Sal Stewart.

McGonigle es el jugador más joven, con 21 años, y el cerrador de Boston, el cubano Aroldis Chapman, con 38, es el más veterano.

Atlanta y Filadelfia, el equipo anfitrión, tienen cinco representantes en el Juego de Estrellas cada uno.

El jardinero de Filadelfia Brandon Marsh fue elegido titular y estará acompañado por otros cuatro Filis: el primera base, Bryce Harper; el bateador designado, Kyle Schwarber; el relevista, Jhoan Duran; y el zurdo, Cristopher Sánchez. Harper fue una selección de “leyenda” añadida por el comisionado de béisbol Rob Manfred.

El receptor de Atlanta Drake Baldwin y el segunda base Ozzie Albies fueron elegidos como titulares y estarán acompañados por el zurdo Chris Sale, All-Star en 10 ocasiones, y el cerrador cubano Raisel Iglesias.

Toronto tiene cuatro, con Guerrero acompañado por el segunda base, Ernie Clement, quien lideró a los jugadores de la Liga Americana en la primera fase de votación del 3 al 25 de junio, y los lanzadores Dylan Cease y Louis Varland.

“El apoyo de nuestros aficionados no se parece al de ningún otro equipo, obviamente, porque tienes a un país respaldándote. No solo Canadá —creo que mucha gente del béisbol realmente reconoció cómo esos muchachos juegan este deporte”, manifestó el mánager de la Liga Americana, John Schneider, de Toronto.

Entre los titulares elegidos de la Liga Americana también están el receptor de los Atléticos, Shea Langeliers; el campocorto de Kansas City, Bobby Witt Jr.; el tercera base de Tampa Bay, Junior Caminero; el bateador designado de Houston, el cubano Yordan Alvarez; y Judge, de los Yankees de Nueva York, y Byron Buxton, de Minnesota, en los jardines.

Guerrero será reemplazado en la alineación titular por Nick Kurtz, de Atléticos, y Judge por el compañero de los Yankees, Cody Bellinger. Los reemplazos se determinan mediante votación de jugadores, mánagers y coaches.

Bellinger obtuvo su tercera selección al Juego de Estrellas, pero la primera desde 2019.

“Eso va a estar genial. La última vez no tenía hijos ni familia ni nada”, dijo Bellinger.

Los titulares de la Liga Nacional también incluyen al jardinero de los Mets de Nueva York, el dominicano Juan Soto, y al campocorto de Washington, CJ Abrams.

En años anteriores, MLB había anunciado primero a los titulares y luego, varios días después, a los lanzadores y reservas.

Otros lanzadores de la Liga Americana elegidos por los jugadores incluyen a Chapman, de Boston; Drew Rasmussen, de Tampa Bay; Joe Ryan, de Minnesota; Cam Schlittler, de los Yankees; y Cade Smith, de Cleveland. Otros lanzadores de la Liga Nacional votados por los jugadores incluyen a Chase Burns, de Cincinnati, y Mason Miller, de San Diego.