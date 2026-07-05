Irrumpen actos del 4 de julio en el National Mall por tormentas cerca de Washington

Las condiciones meteorológicas obligaron a evacuar, cancelar y reprogramar celebraciones en varias ciudades de la costa este

La policía acordona la zona mientras la gente evacúa debido a las tormentas que se aproximan y que retrasarán el programa del evento "Homenaje a Estados Unidos" por el Día de la Independencia, que conmemora el 250 aniversario de la nación, el sábado 4 de julio de 2026, en el National Mall de Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

La policía acordona la zona mientras la gente evacúa debido a las tormentas que se aproximan y que retrasarán el programa del evento "Homenaje a Estados Unidos" por el Día de la Independencia, que conmemora el 250 aniversario de la nación, el sábado 4 de julio de 2026, en el National Mall de Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

WASHINGTON.- El mal tiempo el sábado interrumpió las celebraciones por el 250º aniversario de la independencia estadounidense en varias ciudades de la costa este, incluida Washington, donde las tormentas obligaron a evacuar el National Mall durante unas dos horas. El presidente Donald Trump anunció que de todas formas pronunciaría un discurso allí más tarde.

En otros lugares, el clima borrascoso provocó la cancelación de las celebraciones en Hartford, Connecticut, al igual que en Harrisburg y Wilkes-Barre, Pensilvania. A los espectadores del espectáculo de fuegos artificiales y concierto de Boston se les dijo que buscaran refugio brevemente, antes de que los eventos se reanudaran más tarde. También se ordenó una evacuación en Filadelfia. Nueva York y Pittsburgh siguieron adelante con los fuegos artificiales, pero modificaron la hora con el fin de adaptarse al clima cambiante.

La expectativa por el emblemático feriado fue creciendo gran parte del año, en una oportunidad para que los estadounidenses reflexionen sobre su compleja historia, en la que solían ser antiguos colonos de un imperio para después convertirse en una superpotencia independiente. Los organizadores de las celebraciones, preparadas durante meses, tuvieron que ajustar o cancelar actividades por completo, ya que gran parte de la costa este se asaba bajo un calor que se acercó y, en muchos casos, superó los 38 grados Celsius (100 Farenheit).

En muchos lugares, el calor es lo que caracteriza el gran fin de semana

La interrupción fue particularmente aguda en Washington, donde letreros en la Gran Feria Estatal Estadounidense dieron a conocer una alerta poco después de las 7 de la noche, hora del Este, alentando a los participantes a abandonar el área. Las multitudes se congregaron en museos, estaciones del metro y edificios federales cerca del Mall. En el edificio Ronald Reagan y el Centro de Comercio Internacional aguardaron en sillas y se sentaron en el piso para refrescarse con el aire acondicionado.

“No voy a dejar que un poco de lluvia detenga nuestro 250º” aniversario, declaró Trump en una publicación en redes sociales, en la que anunció sus planes de pronunciar un discurso de todas maneras, que se prevé comience aproximadamente a las 11 de la noche.

Las multitudes iban en aumento en el área varias horas antes de la evacuación. Tina Hale, de 58 años, de Cohoes, Nueva York, observó a tres de sus nietos meter las manos en un estanque de agua cerca de un museo. Hale señaló hacia el cielo y los instó a mirar hacia arriba mientras tres aviones militares rugían sobre la multitud.

“Si eso no te hace sentir orgulloso de ser estadounidense”, expresó.

David Koshko, de 42 años, y su esposa, Jennifer Koskho, de Harrisburg, Pensilvania, fueron a Washington para ver un juego de béisbol, pero planeaban quedarse para el espectáculo de fuegos artificiales de la ciudad. Después de asarse bajo el calor durante horas durante la victoria de los Piratas de Pittsburgh sobre los Nacionales de Washington, se tomaron un descanso a la sombra de un paso elevado cerca del National Mall para planear su siguiente parada.

“Simplemente formar parte de los 250 años (de aniversario del país) es algo increíble”, expresó David Koshko, un conductor comercial y veterano de la reserva del Cuerpo de la Infantería de Marina.

En Filadelfia, los fuegos artificiales comenzaron a estallar ya desde el mediodía en la cuna de la nación, cerca del sitio donde delegados del Segundo Congreso Continental adoptaron la Declaración de Independencia. Cientos de visitantes se reunían en el Independence Hall bajo el sofocante calor para aguardar las celebraciones, que coincidían con el partido de fútbol entre Francia y Paraguay por la Copa del Mundo en el Philadelphia Stadium, el cual comenzó con conmemoraciones del feriado.

“Aquí hay una gran fiesta”, declaró Carlos Alban —quien viajó a Filadelfia desde Chicago para ver el partido— al llegar al estadio, y agregó que vio a un aficionado en el estacionamiento vestido como uno de los Padres Fundadores del país.

Unos 45 minutos antes de otro partido del Mundial en Houston, se transmitió en el estadio un mensaje de astronautas de la Estación Espacial Internacional en el que mencionaban el feriado.

En Nueva York, grandes veleros, con sus mástiles, jarcias y velas blancas delineadas contra un cielo azul, realizaron una procesión alrededor de la Estatua de la Libertad y río arriba por el Hudson, lo que evocó la algarabía que se vivió durante el 200º aniversario de Estados Unidos en 1976.

A los 43 barcos les siguió una demostración de poder aéreo con un bombardero furtivo y los Blue Angels de la Armada. La Patrouille de France —los equipos acrobáticos de la Fuerza Aérea francesa— volaron sobre el puerto de Nueva York dejando estelas rojas, blancas y azules, en una evocación de la bandera estadounidense.

“Nos levantamos temprano y simplemente fuimos en bicicleta como una milla hasta aquí para venir a ver la escena”, dijo Oona Moore, una residente de Jersey City, Nueva Jersey, que presenció las festividades de Nueva York. “Vimos los grandes veleros y vimos los aviones, usted sabe, todo tipo de aeronaves militares. Nunca lo había visto tan de cerca y en el cielo al mismo tiempo”.

En la finca Mount Vernon de George Washington, varias personas hicieron el Juramento de Lealtad para convertirse en ciudadanos estadounidenses. Permanecieron con los ojos cerrados y las manos sobre el corazón durante la interpretación del himno nacional.

Una nación intranquila se prepara para celebrar

Trump habló el sábado con gobernantes mundiales, incluidos el presidente ruso Vladimir Putin y el mandatario ucraniano Volodymyr Zelenskyy, quienes felicitaron a Estados Unidos mientras están en guerra entre sí. El presidente también ha recibido mensajes del rey Carlos III del Reino Unido y del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en días recientes.

Dentro de Estados Unidos, las celebraciones se desarrollan con el telón de fondo de una profunda división en este año electoral, la cual se ha ido ampliando durante años y es visible en todo, desde la expresión política hasta las normas culturales, pasando por viejos cuestionamientos sobre la raza, la clase y la inmigración.

En el Monte Rushmore el viernes, Trump advirtió que el comunismo representa una “amenaza mortal para la libertad estadounidense”. El presidente republicano dijo que era más peligroso que cualquiera de las guerras mundiales y que los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Sin mencionar a Trump, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, un demócrata de tendencia socialista y que recientemente respaldó a varios candidatos al Congreso que tuvieron éxito en sus primarias, pareció aludir al mandatario durante un discurso el viernes.

“Esos ideales sobre los que se construyó nuestra nación… son lo suficientemente fuertes como para resistir cualquier régimen autoritario, pero sólo si luchamos por ellos”, sostuvo.

El vicepresidente JD Vance dijo que voces pequeñas, pero ruidosas, hablarían en el cumpleaños de Estados Unidos sobre sus imperfecciones en lugar de su grandeza.

“Les dirán que Estados Unidos es simplemente un país más, donde los débiles luchan contra los fuertes”, manifestó Vance al hablar a bordo del buque militar Kearsarge en el puerto de Nueva York.