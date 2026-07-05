Arrebata Vingegaard primer golpe a Pogačar en el Tour de Francia

El danés conquistó la etapa inaugural en Barcelona y tomó el liderato tras la contrarreloj por equipos

El Team Visma en acción durante la primera etapa de la carrera ciclista del Tour de Francia, una contrarreloj por equipos de 19.6 kilómetros (11.8 millas) con salida y meta en Barcelona, España, el sábado 4 de julio de 2026. (Foto AP/Mosa'ab Elshamy)

El Team Visma en acción durante la primera etapa de la carrera ciclista del Tour de Francia, una contrarreloj por equipos de 19.6 kilómetros (11.8 millas) con salida y meta en Barcelona, España, el sábado 4 de julio de 2026. (Foto AP/Mosa'ab Elshamy)

BARCELONA, España.- Tadej Pogačar inició el sábado su búsqueda de un quinto título del Tour de Francia que iguale el récord cuando la élite del ciclismo arrancó en la vecina España.

Pero fue su principal rival, Jonas Vingegaard, quien tomó la ventaja temprana tras un esfuerzo impresionante del danés y su equipo Visma-Lease a Bike.

Vingegaard ayudó a marcar el mejor tiempo en la contrarreloj por equipos de 19,6 kilómetros (12,1 millas) de la etapa inaugural en Barcelona, logrando una ventaja de 12 segundos sobre Pogačar y su UAE Team Emirates-XRG.

“Obviamente, sigue siendo un Tour largo, pero es un inicio perfecto”, dijo Vingegaard. “Mi equipo hizo un trabajo increíble hoy. Estuvieron muy fuertes. No tuve que hacer mucho, simplemente me llevaron hasta la meta”.

La primera de 21 etapas llevó a los ciclistas junto a la costa mediterránea, pasando por la famosa basílica de la Sagrada Familia de la ciudad y terminó con una corta subida a una colina con vistas al popular destino turístico.

Pogačar es el gran favorito de la general gracias a sus victorias en el Tour en 2020, 2021, 2024 y 2025, así como a su gran estado de forma este año.

La sensación eslovena aspira a unirse al selecto grupo del belga Eddy Merckx, el español Miguel Indurain y los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault como los únicos corredores que han ganado en cinco ocasiones la carrera más prestigiosa del ciclismo.

“Por supuesto, siempre apuntas a la victoria, pero creo que hicimos una contrarreloj por equipos realmente buena, súper”, dijo Pogačar sobre la etapa inaugural. “Estoy súper feliz de que el día haya terminado porque es realmente duro”.

Vingegaard vuelve a ser su mayor rival. El danés se llevó el maillot amarillo en 2022 y 2023 y busca completar el doblete Giro-Tour en la categoría masculina.

Vingegaard aceleró en la corta pero empinada subida hasta la línea de meta. El equipo de Pogačar tomó la salida en último lugar en la salida escalonada y la estrella tuvo la oportunidad de mejorar la marca de Vingegaard, pero se quedó corto.

“Volver a vestir el maillot amarillo , después de unos años sin él , es bonito volver a vivirlo”, dijo Vingegaard, quien abrazó a sus compañeros de equipo mientras celebraban la victoria de etapa.

Esta fue la primera contrarreloj por equipos incluida en el Tour desde 2019.

Pero tuvo un ajuste importante.

En las contrarrelojes por equipos anteriores, todos los corredores del equipo recibían el tiempo marcado por el cuarto corredor del equipo en cruzar la línea de meta. Eso obligaba al equipo a mantenerse unido. Este año, a cada corredor se le cronometró de forma individual, lo que significa que el equipo podía desprenderse de los corredores que se habían cansado y terminar con un líder en una arrancada en solitario en el tramo final.

Filippo Ganna, de Netcompany INEOS Grenadiers, registró el segundo mejor tiempo, a ocho segundos del ritmo ganador. Juan Ayuso fue cuarto a 0:16, con Remco Evenepoel a 0:19.

La esperanza francesa Paul Seixas se convirtió en uno de los corredores más jóvenes en competir en el Tour a los 19 años. Seixas tuvo el décimo mejor tiempo a 0:39.

La carrera de tres semanas cruzará a los Pirineos franceses en la etapa 3. Las etapas 19 y 20 culminan en la célebre subida al Alpe d’Huez en los Alpes, que llega apenas 24 horas antes de la 21.ª y última etapa, que terminará en los Campos Elíseos de París.