Muchova y Mensik avanzan a final de dobles mixtos

La dupla checa enfrentará a Bencic y Cobolli por el título del Abierto estadounidense

La suiza Belinda Bencic y el italiano Flavio Cobolli (izquierda) celebran tras derrotar a la ucraniana Elina Svitolina y al francés Gael Monfils en un partido de semifinales de dobles mixtos en el Abierto de Tenis de Estados Unidos, el miércoles 26 de agosto de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II)

La suiza Belinda Bencic y el italiano Flavio Cobolli (izquierda) celebran tras derrotar a la ucraniana Elina Svitolina y al francés Gael Monfils en un partido de semifinales de dobles mixtos en el Abierto de Tenis de Estados Unidos, el miércoles 26 de agosto de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II)

NUEVA YORK.- Karolina Muchova y Jakub Mensik avanzaron para enfrentar a Belinda Bencic y Flavio Cobolli en la final de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos, al imponerse el miércoles en un apretado duelo sobre Mirra Andreeva y Andrey Rublev.

La dupla checa borró dos puntos de partido en el desempate del partido para ganar 5-4 (6), 3-5 (11-9).

Muchova y Mensik iban abajo 9-7 antes de encadenar los últimos cuatro puntos. Tenían apenas un breve descanso antes de la final, cuya dupla ganadora recibirá 1 millón de dólares.

Belinda Bencic y Flavio Cobolli avanzaron a la final de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos la noche del miércoles al remontar para poner fin a la racha del matrimonio formado por Elina Svitolina y Gael Monfils.

Bencic y Cobolli ganaron 4-5 (7), 4-1 (10-5). El martes, habían eliminado del torneo a Serena Williams y Carlos Alcaraz en los cuartos de final.

Luego cedieron un set por primera vez en el torneo, pero empezaron a dominar a mitad del segundo, al ganar los últimos 11 puntos. Así, forzaron un desempate a 10 puntos.

“Creo que simplemente intentamos jugar con más valentía, quizá”, comentó Bencic.

Es el segundo año del nuevo formato en dobles mixtos, un evento acortado y trasladado a la semana previa al inicio del cuadro principal de individuales. La Asociación de Tenis de Estados Unidos tiene la esperanza de que los cambios logren que los principales jugadores de individuales compitan.

Muchos nombres importantes sí participaron, pero gran parte del poder estelar, incluyendo a Williams y Alcaraz, quedó fuera temprano. Aryna Sabalenka y Novak Djokovic perdieron su partido de apertura, al igual que Alex Eala y Felix Auger-Aliassime, y Jessica Pegula y Taylor Fritz.

Ninguno de los equipos con especialistas de dobles sobrevivió hasta las semifinales, dejando una apertura para algunos jugadores que aún buscan la gloria de Grand Slam como Rublev, quien ha caído 10 veces en cuartos de final de torneos grandes.

Svitolina y Monfils aceptaron una invitación para participar y formar pareja por primera vez. Casados desde 2021, intentaban ganar un campeonato en la última aparición de Monfils en un torneo de Grand Slam.

El francés cumplirá 40 años el 1 de septiembre, antes de retirarse.

Se llevaron un desempate de ida y vuelta en el primer set, en el que desperdiciaron una ventaja de 4-0 y luego borraron dos puntos de set. Se pusieron arriba 8-7 cuando Bencic intentó pegar un revés cruzado, pero golpeó a Cobolli, que se había metido hacia el centro. Cobolli luego cometió una doble falta para perder el set.

Se recuperó con dos voleas ganadoras consecutivas para quebrar el servicio de Svitolina y tomar ventaja de 2-1 en el segundo set. El desempate a 10 puntos estaba igualado 2, pero se inclinó del lado de Bencic y Cobolli cuando Svitolina envió la pelota apenas afuera en tres golpes seguidos.