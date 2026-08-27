Inundaciones dejan más de 550 desaparecidos en Tíbet y 162 muertos en Nepal

El colapso de un glaciar provocó devastadores deslaves e inundaciones en la frontera con China

Rescatistas usan una excavadora para poner a salvo a las víctimas de una inundación a lo largo del río Trishuli, el miércoles 28 de agosto de 2026, en el distrito de Nuwakot, Nepal. (AP Foto/Niranjan Shrestha)

Rescatistas usan una excavadora para poner a salvo a las víctimas de una inundación a lo largo del río Trishuli, el miércoles 28 de agosto de 2026, en el distrito de Nuwakot, Nepal. (AP Foto/Niranjan Shrestha)

UDIN DHUNGA, Nepal.- Deslizamientos de tierra provocados por el colapso de un glaciar en el Tíbet dejaron el miércoles tres personas muertas y 558 desaparecidas, informó la agencia noticiosa china Xinhua. En tanto, la policía de Nepal informó la mañana del jueves que al menos 162 murieron después de que intensas inundaciones repentinas en una zona fronteriza entre Nepal y China dejaron a cientos de personas desaparecidas luego de arrasar con comunidades.

Al menos 260 de las 558 personas desaparecidas eran extranjeras, señaló la televisora estatal china CCTV, mientras que dos residentes fueron rescatados. Hasta la mañana del jueves había por lo menos tres fallecidos.

En Nepal, las autoridades habían señalado previamente que 403 personas, incluidas 341 extranjeras, fueron reportadas como desaparecidas. Sunil Sharma, portavoz de la junta de turismo, detalló que 133 de ellas eran de la India y se encontraban en peregrinación hacia el monte Kailash en el Tíbet, un sitio sagrado para los hindúes.

Entre los desaparecidos también había 47 de Estados Unidos, 34 de Australia, 33 de Reino Unido y 24 de Canadá, señaló. El Departamento de Estado estadounidense informó que estaba al tanto de sus ciudadanos afectados.

Imágenes captadas por drones mostraron caminos destruidos y edificios sepultados por un estruendoso caudal de agua del color del cemento mojado.

Los empinados valles de la región son arterias económicas y corredores de viaje, pero resultan precarios cuando ocurre un desastre. Las imágenes mostraban lo que parecían ser las plantas superiores de algunas casas en Nuwakot, uno de los distritos más afectados por el paso del torrente en Nepal. Escombros colgaban de ramas y cables, los vehículos quedaron enterrados y algunos sobrevivientes atónitos estaban cubiertos de barro.

No hubo tiempo de escapar.

“Cuando llegué al bazar de Dhunge, en media hora, la inundación llegó y dañó todo el mercado. La gente se estaba preparando para ir a la oficina en ese momento”, dijo el residente Shoyam Rajbhandari. “Cuántas personas están desaparecidas o muertas, no lo sabemos.”