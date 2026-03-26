Fallece adulto mayor tras riña y días de hospitalización en clínica del IMSS

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de la tercera edad falleció en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en esta frontera, luego de permanecer varios días hospitalizado a consecuencia de lesiones que presuntamente sufrió durante una riña.

La víctima fue identificada como Juan Antonio “M”, de 66 años, quien había sido ingresado de urgencia el pasado 21 de marzo después de que familiares lo encontraran herido frente a su domicilio. De acuerdo con los primeros testimonios recabados por las autoridades, los parientes escucharon ruidos en el exterior de la vivienda y al salir localizaron al hombre con diversas contusiones, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil acudieron al lugar y trasladaron al lesionado al Hospital General para su atención inicial. Posteriormente, debido a su estado de salud, fue canalizado a la clínica del Seguro Social, donde permaneció bajo observación médica.

Sin embargo, las complicaciones derivadas de los golpes que presentaba, principalmente en la cabeza, provocaron su fallecimiento la noche del lunes mientras recibía atención hospitalaria.

Tras el deceso, personal de la Policía Investigadora acudió al hospital para tomar conocimiento de los hechos. Durante la inspección se informó que el cuerpo presentaba vendajes médicos y no mostraba huellas de violencia distintas a las lesiones previamente reportadas.

El caso fue turnado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, instancia que inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de la agresión y determinar la identidad de las personas involucradas en la presunta riña.