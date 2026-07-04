Evitan vecinos tragedia mortal en Valles Elizondo

(Foto: Carlos Figueroa/Líder Web). El hombre levantó la camioneta con un gato hidráulico para introducirse debajo de la unidad. Sin embargo, el dispositivo perdió estabilidad y cedió repentinamente.

(Foto: Carlos Figueroa/Líder Web). El hombre levantó la camioneta con un gato hidráulico para introducirse debajo de la unidad. Sin embargo, el dispositivo perdió estabilidad y cedió repentinamente.

NUEVO LAREDO, TAM .- La oportuna intervención de un grupo de vecinos evitó que un accidente doméstico terminara en tragedia, luego de que un hombre quedara atrapado debajo de su camioneta mientras realizaba trabajos de mantenimiento, al sur de Nuevo Laredo.

El incidente se registró frente a un domicilio ubicado sobre la calle Maple, en la colonia Valles de Elizondo, donde Gustavo, de 59 años, efectuaba el cambio de las balatas de su vehículo, estacionado sobre la vía pública.

De acuerdo con la información recabada, el hombre levantó la camioneta con un gato hidráulico para introducirse debajo de la unidad. Sin embargo, el dispositivo perdió estabilidad y cedió repentinamente, provocando que el vehículo descendiera y lo prensara a la altura del tórax y otras partes del cuerpo.

Los gritos de auxilio alertaron a habitantes del sector, quienes acudieron de inmediato para ayudar al lesionado. Con apoyo de un barrote de madera, utilizado como palanca, lograron elevar parcialmente la carrocería de la camioneta y liberar al hombre antes de que su condición se agravara.

Posteriormente, paramédicos del Departamento de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio tras recibir el reporte de emergencia. Los socorristas brindaron atención prehospitalaria al afectado, quien presentaba dolor intenso derivado de la compresión sufrida durante el accidente.

Una vez estabilizado, Gustavo fue trasladado en ambulancia al Hospital del Seguro Social para una valoración médica especializada y la realización de estudios que permitieran descartar lesiones internas.

De manera preliminar, los cuerpos de emergencia informaron que, a pesar de la magnitud del accidente, las lesiones no representaban un riesgo para la vida del paciente. La rápida actuación de los vecinos permitió que el hombre fuera liberado antes de la llegada de los servicios de emergencia, lo que resultó determinante para evitar consecuencias mayores.