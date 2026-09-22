Abandona conductor camioneta tras estrellarse contra barda de supermercado

El impacto provocó daños considerables en la parte frontal de la unidad, que terminó incrustada entre los escombros de la estructura. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El impacto provocó daños considerables en la parte frontal de la unidad, que terminó incrustada entre los escombros de la estructura. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una camioneta quedó abandonada y severamente dañada después de impactarse contra la barda de un supermercado durante la mañana de este domingo, en la Prolongación Monterrey y Bulevar Emiliano Zapata, al surponiente de Nuevo Laredo.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana, cuando una Ford F-150 de doble cabina circulaba de norte a sur por la Prolongación Monterrey y, de acuerdo con el reporte de los agentes de Tránsito y Vialidad, el conductor habría perdido el control de la unidad mientras circulaba a exceso de velocidad.

La camioneta comenzó a desplazarse entre los carriles durante varios metros hasta salir de la superficie de rodamiento y dirigirse hacia la barda perimetral de la tienda S-Mart “Emiliano Zapata”.

El impacto provocó daños considerables en la parte frontal de la unidad, que terminó incrustada entre los escombros de la estructura.

Tras el percance, el conductor descendió de la camioneta por sus propios medios y abandonó el sitio caminando, sin que hasta el momento se conozca su identidad ni se haya establecido si presentó alguna lesión.

Trabajadores del establecimiento solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911, lo que movilizó a los agentes de Tránsito y Vialidad hasta el lugar.

Al revisar la escena, los oficiales encontraron la camioneta sin ocupantes y procedieron a realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, una grúa fue requerida para retirar la unidad y trasladarla al corralón.

Las autoridades mantienen las actuaciones para establecer con precisión cómo ocurrió el accidente y determinar la responsabilidad correspondiente.