De nuevo, gas LP por debajo de los 10 pesos el litro

Luego de dos semanas, costo del combustible tiene un marcado descenso

Imagen de una pipa repartidora de gas lp recorre las calles de Nuevo Laredo. [José García/Líder Web]

Imagen de una pipa repartidora de gas lp recorre las calles de Nuevo Laredo. [José García/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- Para esta semana, el costo del gas LP registra un marcado descenso tanto por kilo como por litro, esto de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Energía.

Del 20 al 26 de septiembre, el gas butano costará 9.77 pesos por litro, cuando costaba 10.10 pesos.

Respecto al kilo, vale 18.08 pesos, cuando valía 18.71 pesos.

De esta manera, los neolaredenses percibirán un importante descenso en cuanto al precio de este combustible.

Como cada semana, la Comisión Nacional de Energía (CNE) actualizó los valores del gas butano para la presente semana.