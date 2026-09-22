¡Adiós verano, bienvenido otoño 2026!

Para Nuevo Laredo, el cambio de estación no representará una disminución inmediata de las temperaturas. [Archivo/Líder Web]

Para Nuevo Laredo, el cambio de estación no representará una disminución inmediata de las temperaturas. [Archivo/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- Este martes 22 de septiembre concluirá oficialmente el verano y dará inicio el otoño 2026, fenómeno marcado por el equinoccio de otoño, que este año ocurrirá a las 18:06 horas, tiempo del centro de México.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), durante el equinoccio el día y la noche tienen una duración prácticamente similar, dando paso al período otoñal en el hemisferio norte.

Para Nuevo Laredo, el cambio de estación no representará una disminución inmediata de las temperaturas, ya que durante las primeras semanas todavía pueden registrarse jornadas calurosas.

Los registros climatológicos muestran que septiembre mantiene promedios cercanos a los 34 grados Celsius como máxima y 23 grados como mínima, mientras que para octubre las temperaturas promedio descienden a 31 y 18 grados, respectivamente.

Conforme avance el otoño, el descenso será más evidente, particularmente durante octubre y noviembre, cuando las noches y las primeras horas de la mañana comenzarán a sentirse más frescas en la frontera.

Para noviembre, los promedios históricos en Nuevo Laredo se ubican alrededor de los 24 grados como máxima y 13 grados como mínima, reflejando el cambio gradual que caracteriza esta época del año.