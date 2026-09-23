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Choca conductor contra árbol tras circular en sentido contrario

El joven de 27 años resultó lesionado y fue trasladado a un hospital para valoración

El accidente ocurrió durante a la altura de la calle Chihuahua, en la colonia Los Electricistas 2. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un joven de 27 años resultó lesionado y fue trasladado a un hospital luego de perder el control del automóvil que conducía mientras circulaba en sentido contrario y a velocidad inmoderada por el Bulevar Ruiz Cortines.

El accidente ocurrió durante a la altura de la calle Chihuahua, en la colonia Los Electricistas 2, donde el vehículo terminó impactado contra un árbol ubicado en el camellón central.

De acuerdo con el peritaje de tránsito, el conductor fue identificado como Daniel Cristóbal, quien manejaba un automóvil MG modelo 2024, color negro, con placas de Tamaulipas.

Según el informe, el joven se desplazaba de sur a norte sobre Ruiz Cortines, pero lo hacía por los carriles correspondientes al sentido contrario. Antes de llegar al cruce con Chihuahua, debido a la velocidad inmoderada, perdió el control y se desvió hacia su derecha.

El automóvil salió de su trayectoria y terminó chocando de frente contra un árbol del camellón central, provocando que la estructura vegetal fuera derribada por completo.

Tras el impacto, el conductor recibió atención médica en el lugar y posteriormente fue trasladado a la Clínica San José para una valoración y atención especializada.

Agentes de Tránsito y Vialidad aseguraron el vehículo y solicitaron una grúa para trasladarlo al corralón, mientras se elaboraban las infracciones correspondientes por conducción temeraria y circular en sentido contrario.

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