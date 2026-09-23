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Vuelca tráiler tras dormitarse el conductor en autopista a Monterrey

El operador sufrió lesiones superficiales y fue atendido por cuerpos de emergencia sin requerir hospitalización

El percance dejó daños materiales en la unidad de carga y movilizó a los cuerpos de emergencia. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un operador de transporte de carga resultó con lesiones superficiales luego de que la unidad que conducía se salió de la carretera y terminó volcada sobre su costado, en el kilómetro 146 de la autopista con dirección a Monterrey, en Nuevo León.

El accidente fue atendido por elementos de Bomberos de Rescate, quienes acudieron al sitio tras recibir el reporte del percance.

De acuerdo con la información proporcionada por los socorristas, el conductor aparentemente perdió el control de la unidad después de presentar una breve dormitada mientras se encontraba al volante.

La pesada unidad abandonó la carpeta asfáltica y avanzó fuera del camino hasta subir por algunos desniveles del terreno, situación que provocó que finalmente volcara.

Al arribar los cuerpos de emergencia, elementos de Fuerza Civil de Nuevo León ya se encontraban en el lugar y habían iniciado la atención del operador.

Posteriormente, los Bomberos de Rescate realizaron una valoración más detallada y confirmaron que el trailero presentaba únicamente golpes y heridas superficiales.

Al no presentar lesiones que pusieran en riesgo su vida, el conductor no requirió traslado hospitalario.

El percance dejó daños materiales en la unidad de carga y movilizó a los cuerpos de emergencia para atender al operador y verificar las condiciones de seguridad en el sitio.

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