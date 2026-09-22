Entrega Carmen Lilia nuevas obras viales que mejoran la movilidad

Además del recarpeteo, las obras incluyeron bacheo, reciclado de carpeta asfáltica y la reparación de 100 metros de línea de agua potable y 114 metros de drenaje sanitario. [Agencias]

Además del recarpeteo, las obras incluyeron bacheo, reciclado de carpeta asfáltica y la reparación de 100 metros de línea de agua potable y 114 metros de drenaje sanitario. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con una inversión superior a los 7 millones de pesos, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó la entrega de obras de rehabilitación vial que modernizan calles de alta circulación y mejoran las condiciones de movilidad para miles de familias de las colonias Juárez, Jardín y Matamoros.

Las obras contemplaron el recarpeteo asfáltico de dos tramos de la avenida Morelos, entre las calles Maclovio Herrera y Perú, y entre Iturbide y Perú, en las colonias Juárez y Jardín, respectivamente, así como la rehabilitación de la calle Washington, entre Simón Bolívar y Plutarco Elías Calles, en la colonia Matamoros.

“Estamos transformando la infraestructura vial de Nuevo Laredo con obras que responden a las necesidades de nuestra gente. Hoy entregamos calles que son importantes para la movilidad de miles de familias y que durante mucho tiempo requerían una atención integral”, manifestó la alcaldesa.

En la avenida Morelos, los trabajos abarcaron una superficie total de 8 mil 151.89 metros cuadrados, con una inversión de 5 millones 475 mil 697 pesos. El primer tramo, entre Maclovio Herrera y Perú, recibió una inversión de 2 millones 721 mil 254 pesos sobre 3 mil 972.59 metros cuadrados; mientras que el segundo, entre Iturbide y Perú, representó una inversión de 2 millones 754 mil 443 pesos en 4 mil 179.30 metros cuadrados.

Además del recarpeteo, las obras incluyeron bacheo, reciclado de carpeta asfáltica y la reparación de 100 metros de línea de agua potable y 114 metros de drenaje sanitario, lo que permite atender no solamente la superficie de rodamiento, sino también infraestructura subterránea necesaria para garantizar mejores condiciones en la vialidad.

Por otra parte, en la calle Washington, entre Simón Bolívar y Plutarco Elías Calles, en la colonia Matamoros, se rehabilitaron 2 mil 557.30 metros cuadrados, con una inversión de 1 millón 530 mil 945 pesos. Los trabajos incluyeron bacheo, así como reciclado y colocación de carpeta asfáltica.

En conjunto, se intervinieron 10 mil 709.19 metros cuadrados de superficie, con una inversión total de 7 millones 6 mil 643 pesos, generando un beneficio para 21 mil 192 personas, entre beneficiarios directos e indirectos.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal da continuidad a una política de inversión en infraestructura que coloca la rehabilitación de vialidades y la mejora de los servicios urbanos como una prioridad, particularmente en calles de uso cotidiano y alta circulación.