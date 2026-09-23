Enfrenta Trump nuevo choque con CNN durante visita a la ONU

Un letrero en apoyo a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Casa Blanca, en Washington, el 19 de septiembre de 2026. (AP Foto/José Luis Magana)

Un letrero en apoyo a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Casa Blanca, en Washington, el 19 de septiembre de 2026. (AP Foto/José Luis Magana)

NUEVA YORK.- En una jornada de diplomacia de alto nivel en el escenario global, el presidente estadounidense Donald Trump inició su visita a las Naciones Unidas diciéndole a una destacada periodista de Estados Unidos: “Usted no debería estar aquí”.

“Es un honor estar aquí”, manifestó Trump al entrar por las puertas de la ONU el martes, y al encontrarse con Kaitlan Collins, de CNN, un blanco frecuente de su enojo. “Me sorprende que CNN esté aquí cubriéndome. Usted no debería estar aquí cubriéndome. Usted dijo que no me iba a cubrir”.

Tal como Collins señaló más tarde al aire, CNN no dijo nada por el estilo. El gobierno había prohibido el ingreso de CNN a los terrenos de la Casa Blanca días antes —junto con MS NOW y Politico—, y retiró a la cadena del servicio de cobertura compartida. Pero CNN había sido admitida en la ONU como medio acreditado.

En cualquier caso, el tenso momento fue un recordatorio contundente de cuán drásticamente se ha intensificado el conflicto entre Trump y los medios de comunicación cuya cobertura él objeta por considerarla “noticias falsas”.

El actual veto fue el tema de una demanda conjunta presentada el lunes por los tres medios, en la que piden a un juez que declare inconstitucional la medida del gobierno. La Casa Blanca tenía hasta el martes para responder, y hay una audiencia programada para la tarde del miércoles.

Trump dice que tiene derecho a “eliminar las noticias falsas”

Más tarde el martes, Trump afirmó que la cobertura negativa era peligrosa para el país.

Al cuestionarle si permitiría el regreso de los medios si el tribunal falla contra la Casa Blanca, respondió: “Bueno, probablemente lo hará, porque este es un juez que no es un juez particularmente justo”. Se refería al juez federal de distrito Timothy Kelly, a quien él mismo nombró en 2017 y que ordenó restituir el acceso de un periodista de CNN en un caso similar en 2018.

“Así que nunca se sabe”, añadió Trump. “Creo que tenemos derecho a eliminar las noticias falsas”.

El veto y la demanda forman parte de un añejo conflicto entre el presidente —especialmente en su segundo mandato— y los medios que considera desfavorables. Trump ha respondido en los tribunales o con acciones regulatorias. También ha arremetido contra reporteros individuales en persona o en redes sociales, a veces en términos llamativamente personales, como lo ha hecho con Collins, de CNN, más recientemente en un discurso en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Al aire, después de su encuentro con Trump el martes, Collins señaló: “Nunca dijimos que no íbamos a cubrir al presidente. Haremos nuestro mejor esfuerzo para cubrirlo todos y cada uno de los días”.

Las cadenas comenzaron el día sin cobertura compartida

El calendario de prensa emitido por la Casa Blanca el martes no incluía el grupo de periodistas de las cadenas de televisión de Estados Unidos, lo cual no es lo habitual.

CNN había sido designada como la cadena encargada de la cobertura compartida para el viaje de Trump a Nueva York, según un calendario que divide la cobertura de ciertos eventos entre las cinco principales cadenas. Pero el veto de Trump la retiró de las tareas de cobertura.

Los otros miembros del grupo de cobertura compartida acordaron, en solidaridad, no reemplazar a CNN con otra cadena en la cobertura y, además, suspender toda la cobertura compartida hasta nuevo aviso. Otros medios también tomaron medidas en solidaridad. The Associated Press se sumó el lunes a varias organizaciones periodísticas, entre ellas The Washington Post y The New York Times, en la decisión de no publicar fotografías de eventos presidenciales.

Aún está por verse cuánto tiempo continuarán tanto el veto como la acción colectiva de los medios.

En discursos y reuniones el martes, Trump fue visto ampliamente por audiencias globales, gracias a UNTV —el brazo oficial de transmisión de las Naciones Unidas— y a periodistas del grupo de cobertura compartida que cubrían a otros líderes internacionales.

Mientras tanto, se vio un cartel en el espacio de trabajo de la Casa Blanca: “Estoy con AP, CNN, MS NOW, Politico”.

Para las audiencias, el impacto a largo plazo puede ser más serio, dice analista

Un analista de televisión afirma que la falta de cobertura constante resultará perjudicial para un presidente al que le gusta estar bajo los reflectores, lo que quizá sea una de las razones por las que el enfrentamiento finalmente termine.

“Este veto no va a durar para siempre porque él no quiere que eso ocurra”, dijo Robert Thompson, director del Centro Bleier de Televisión y Cultura Popular de la Universidad de Syracuse.

A corto plazo, señaló Thompson, las audiencias no sentirán el impacto de manera duradera, después de todo —indicó–, hay muchas formas en que la gente obtiene noticias fuera de la cobertura de las cadenas.

“No vamos a vernos privados de información cívica importante”, expresó Thompson, como podría haber ocurrido años atrás cuando había menos medios y menos opciones.

Por otro lado, si los televidentes estaban interesados en lo que Trump dijo mientras inauguraba un helipuerto en la Casa Blanca el lunes, no tuvieron suerte: el sonido del helicóptero de Trump opacó sus declaraciones. Los equipos de las cadenas de televisión suelen trabajar para captar un audio más claro.

En un plano más profundo, los consumidores de noticias se verán afectados de una manera más seria, señaló Thompson. Consideró preocupante que Trump califique la cobertura mediática negativa como “peligrosa”.

“Estos comentarios casuales, ni siquiera disimulados, sobre lo que siempre consideramos libertades básicas de la prensa… eso, creo, es mucho más serio”, afirmó.