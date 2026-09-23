Contratan Mets a Andy Green como mánager permanente

El mánager interino Andy Green de los Mets de Nueva York responde a preguntas durante una rueda de prensa, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Noah K. Murray)

El mánager interino Andy Green de los Mets de Nueva York responde a preguntas durante una rueda de prensa, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Noah K. Murray)

CIUDAD DE MÉXICO.- En un cambio de rumbo, los Mets de Nueva New York contrataron el martes al mánager interino Andy Green para el puesto de tiempo completo, otorgándole un contrato de tres años.

El equipo hizo el anuncio antes de iniciar una serie de tres juegos en Texas contra los Rangers.

“A lo largo de la temporada, se hizo evidente que el próximo mánager de los Mets de Nueva York ya estaba en su lugar”, dijo en un comunicado el presidente de operaciones de béisbol David Stearns. “Andy ha demostrado sólidas cualidades de liderazgo y una capacidad única para forjar conexiones con nuestro núcleo emergente y nuestros veteranos distinguidos. Espero con interés continuar nuestra gran asociación mientras nos encaminamos hacia la temporada 2027”.

Green había estado al frente del sistema de ligas menores de Nueva York antes de asumir como mánager interino cuando el venezolano Carlos Mendoza fue despedido a finales de junio. En ese momento, Green comentó que no estaba particularmente interesado en convertirse nuevamente en mánager permanente de Grandes Ligas, citando el deseo de seguir pasando un tiempo considerable con su familia y diciendo que veía su rol interino en el banquillo más como una responsabilidad con el club que como una oportunidad personal.

Stearns manifestó que Green regresaría a un puesto en la oficina principal después de la temporada, una postura que el ejecutivo mantuvo en los meses siguientes — incluso mientras los Mets, ocupantes del último lugar (71-85), mejoraron en el terreno y varios novatos que ascendieron desde las menores bajo Green, como Carson Benge y Nolan McLean, también florecieron en las Grandes Ligas.

Pero al final , los Mets se comprometieron con Green y optaron por no buscar un nuevo mánager en la temporada baja.

“Andy ha conectado con nuestros jugadores y los ha impulsado a rendir, a pesar de la decepción de la temporada”, dijeron en el comunicado los dueños de los Mets, Steve y Alex Cohen. “En los últimos meses ha aportado disciplina, responsabilidad y positividad al clubhouse, atributos que buscábamos en nuestro próximo mánager… Estamos entusiasmados por su liderazgo continuo en el dugout”.

Nueva York tenía marca de 34-47 a mitad de temporada cuando Mendoza fue despedido el 26 de junio. El equipo tiene marca de 37-38 desde que Green asumió.

Green , un exinfielder de Grandes Ligas de 49 años, tuvo marca de 274-366 como mánager de los Padres de San Diego de 2016 a 2019. Se unió a los Mets en 2023 como vicepresidente sénior de desarrollo de béisbol y se convierte en el 26to mánager en la historia de la franquicia.

“Estoy emocionado y honrado de ser nombrado oficialmente mánager de los Mets de Nueva York”, dijo Green en el comunicado. “Cuando acepté el rol interino, no anticipé que se volviera permanente, pero cuanto más tiempo pasé con nuestros jugadores y el personal, más claro se volvió que aquí es donde mi pasión y experiencia podrían tener el mayor impacto. Esa realización llevó a muchas conversaciones con mi familia, y juntos acordamos que esta es la oportunidad correcta en el momento correcto .

“Quiero agradecer a Steve y Alex por el cariño, la ambición y el compromiso con los que lideran esta organización, y a David por la confianza que ha depositado en mí. Creo profundamente en lo que podemos construir juntos, y me siento honrado de seguir sirviendo a nuestros jugadores, a esta organización y a los increíbles aficionados de los Mets” .