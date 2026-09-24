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Impulsa Maikel García triunfo de Reales sobre Medias Blancas

El venezolano remolcó tres carreras y retrasó la clasificación de Chicago a la postemporada

El venezolano de los Reales de Kansas City Maikel Garcia batea un sencillo de dos carreras en la primera entrada ante los Medias Blancas de Chicago el miÃ©rcoles 23 de septiembre del 2026. (AP Foto/Charlie Riedel)
AP

KANSAS CITY, Missouri.- El venezolano Maikel García conectó tres hits y remolcó tres carreras, incluido un doble productor de la carrera de la ventaja en la séptima entrada, y los Reales de Kansas City vencieron el miércoles 5-4 a los Medias Blancas que tendrán que esperar aún más para asegurar su boleto a la postemporada.

Chicago pudo haber asegurado su primer pase a los playoffs desde 2021 con una victoria sobre los Reales y una derrota de Texas ante los Mets de Nueva York. En cambio, García y los Reales asumieron el papel de aguafiestas.

Connor Thomas (2-1) ponchó a uno y permitió un hit en dos entradas sin carrera para llevarse la victoria. El dominicano Steven Cruz ponchó a dos en la novena y consiguió su octavo salvamento.

El abridor de Chicago, Bryan Hudson, apenas sacó un out al enfrentar a cinco bateadores y permitir cuatro carreras, tres de ellas limpias.

Los Medias Blancas respondieron con cinco hits en la tercera entrada —incluidos el sencillo de dos carreras de Kyle Teel y los hits productores del cubano Miguel Vargas y Munetaka Murakami—, enviaron a 10 bateadores al plato e igualaron el marcador 4-4.

En su última apertura de la temporada, Seth Lugo, de Kansas City, permitió cuatro carreras con siete hits y ponchó a tres en 3 1/3 entradas. Sus 200 hits permitidos lideran la Liga Americana y sus 99 carreras limpias permitidas ocupan el segundo lugar.

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