Contempla Harry Kane combinar futuro en MLS y NFL

El inglés Harry Kane durante la sesión de entrenamiento de la selección en St George's Park el miércoles 23 de septiembre del 2026. (Bradley Collyer/PA via AP)

El inglés Harry Kane durante la sesión de entrenamiento de la selección en St George's Park el miércoles 23 de septiembre del 2026. (Bradley Collyer/PA via AP)

LONDRES.- El astro del fútbol inglés Harry Kane, que desde hace tiempo quería probarse como pateador en la NFL tomó una forma más clara el miércoles y planteó la idea de combinar ese objetivo con la posibilidad de unirse también a un club de la Major League Soccer.

Kane, de 33 años, está actualmente feliz y batiendo récords en el Bayern Múnich, tras una destacada temporada de 73 goles que lo tiene en la contienda para ganar el Balón de Oro en Londres el próximo mes.

Aun así, el capitán de Inglaterra miró hacia un posible futuro en Estados Unidos antes de que su equipo reciba el sábado al campeón del Mundial, España, en la Liga de Naciones.

“Quizá si estoy en la MLS en el futuro o en algún lugar así, podría ser algo en lo que se puedan conectar las dos cosas, tal vez con las temporadas”, aseguró Kane, quien es admirador desde hace tiempo de Tom Brady.

“Eso es algo que intentaré analizar un poco más en serio. Todo depende de lo que pase en mi carrera durante los próximos cinco o seis años, la motivación y lo que quiera hacer”.

El exdelantero del Tottenham comparó la habilidad de patear en jugadas de colocación en la NFL con ejecutar penales en el fútbol.

“Yo tiro penales y es una presión y una técnica muy similares”, manifestó. “Si hiciera eso, en términos de entrenamiento, estaría más cerca de eso que de cualquier otro deporte”.

“Si fuera a hacerlo, sería algo que me tomaría en serio”, añadió. “Me tomaría quizá de seis meses a un año intentando practicar antes. Pero, de nuevo, está en el fondo de mi mente porque ahora mismo siento que quiero jugar aquí todo lo que pueda”.

Kane reveló que está “bastante cerca” de firmar un nuevo contrato con el Bayern, donde ahora está en su cuarta temporada y ha ganado dos títulos de la Bundesliga.