Muere operador mientras conducía por carretera a Piedras Negras

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio y realizaron las maniobras de auxilio; sin embargo, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio y realizaron las maniobras de auxilio; sin embargo, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de 63 años, identificado como operador de una empresa de transporte, murió mientras conducía un automóvil compacto sobre la carretera a Piedras Negras, al poniente de Nuevo Laredo, luego de aparentemente sufrir una emergencia médica.

El hecho ocurrió a la altura de la línea de transportes Mon Ro, donde testigos observaron que un Chevrolet Chevy gris, con placas de Tamaulipas, comenzó a desplazarse de manera errática hasta detener su marcha.

Al aproximarse para verificar lo ocurrido, los testigos encontraron al conductor inconsciente en el interior del vehículo, por lo que solicitaron la intervención de los servicios de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio y realizaron las maniobras de auxilio; sin embargo, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Entre las pertenencias localizadas en el automóvil se encontró un gafete institucional a nombre de Ricardo Román, de 63 años, con domicilio en la colonia Valles de Anáhuac, quien aparecía identificado como operador de una empresa de transporte.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, la muerte pudo estar relacionada con un aparente paro cardíaco, aunque la causa oficial será determinada mediante la necropsia correspondiente.

Elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes antes de ordenar el traslado del cuerpo a una funeraria para la práctica de la autopsia.