Confunden agentes del ICE a ciudadano estadounidense y termina herido

Esta foto, proporcionada por Ryan Garton, muestra a un agente federal hablando con policías el domingo 20 de septiembre de 2026, en Evanston, Illinois. (Ryan Garton vía AP)

Esta foto, proporcionada por Ryan Garton, muestra a un agente federal hablando con policías el domingo 20 de septiembre de 2026, en Evanston, Illinois. (Ryan Garton vía AP)

CHICAGO.- Un ciudadano de Estados Unidos quedó ensangrentado y herido a la orilla del camino en un suburbio de Chicago tras un enfrentamiento con agentes de inmigración que intentaron arrestarlo tras confundirlo con un fugitivo, según la policía local y un residente que intentó ayudar al hombre.

El hombre, cuya identidad no fue revelada, fue trasladado en ambulancia tras el incidente ocurrido el domingo en Evanston, una ciudad a unos 19 kilómetros (12 millas) al norte del centro de Chicago. De acuerdo con un comunicado del Departamento de Policía de Evanston, el hombre le dijo a la policía que sufrió lesiones en la cabeza, el cuello y los dientes.

Un agente federal informó a los policías que se presentaron en lugar tras recibir reportes de un altercado, poco antes de las 10 de la mañana ese día, que cinco agentes en vehículos separados buscaban a un fugitivo con una dirección en Chicago y una orden de arresto en su contra, de acuerdo con el comunicado. El agente federal indicó a la policía que confundieron al hombre con el fugitivo.

Cuando el hombre se negó a entregar su identificación, los agentes intentaron esposarlo, señaló el agente. Tras darse cuenta de que era un ciudadano de Estados Unidos y no la persona que buscaban, lo dejaron en libertad.

Según el comunicado, un policía vio sangre en las manos del agente. El agente le dijo a la policía que se lesionó mientras intentaba esposar al hombre, y el texto señaló que se fueron del área de inmediato porque temían que las personas que se habían reunido los atacaran.

La policía ha visitado al hombre en el hospital y ha fotografiado sus lesiones, y está investigando el incidente.

Autoridades locales investigan

El alcalde de Evanston, Daniel Biss, señaló en una publicación en X que el hombre fue atendido en el Hospital St. Francis por lesiones menores. Escribió que el departamento de policía “continúa investigando la situación, y nos mantendremos vigilantes sobre las actividades federales”.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) habían “encontrado a un individuo que se parecía al objetivo” de una operación, alegó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. “Al individuo se le dieron órdenes legales, pero no cooperó y se negó a identificarse”, alegó.

Según el comunicado, los agentes “abandonaron el lugar sin más incidentes” después de que el hombre se identificó. “Cuando los agentes de ICE ofrecieron asistencia al individuo, éste la rechazó”.

Autoridades de Illinois condenan el sangriento incidente

El incidente provocó condenas de funcionarios de Illinois, mientras crece el rechazo a la presencia del ICE en comunidades de todo Estados Unidos. El ICE anunció el mes pasado una cifra récord de casi 51.000 arrestos.

“Estoy asqueada e indignada por los reportes de lo que ocurrió en mi ciudad natal de Evanston el domingo”, comentó la representante estatal Jan Schakowsky en un comunicado.

Testigos presenciales cuentan a la AP lo que vieron

Ryan Garton, de 56 años, contó a The Associated Press que vio a los agentes inmovilizando al hombre, que era de raza negra, al costado del camino mientras él conducía de regreso a casa. Se orilló para documentar en video lo que estaba ocurriendo.

Garton relató a AP que un agente tenía la rodilla sobre la espalda del hombre y lo estaba golpeando. Garton dijo que el hombre gritaba: “Soy ciudadano, déjenme en paz”, mientras el agente lo mantenía inmovilizado. Unas cinco personas estaban cerca y le gritaban al agente que se detuviera.

Garton indicó que instó al agente a apartarse del hombre para poder revisar sus lesiones, y que el agente reconoció que ya sabía que el hombre era un ciudadano de Estados Unidos. Cuando el agente se apartó, Garton vio manchas de sangre con forma de huellas de manos en la camisa del hombre.

Dijo que “la cuenca del ojo superior derecho y la sien estaban hinchadas como si le hubieran dado un puñetazo” y que su rostro estaba raspado “como si lo hubieran arrastrado contra la acera”.

El hombre le dijo a Garton que iba caminando a la farmacia para recoger medicamentos cuando los agentes lo detuvieron.

Michael Lipson, dueño de una tienda al otro lado de la calle de donde ocurrió el incidente, comentó que vio a los agentes forcejear con el hombre hasta tirarlo al suelo, mientras este repetía a gritos que era un ciudadano de Estados Unidos. Lipson dijo a la AP que el rostro del hombre se veía “muy maltratado”.

Lipson señaló que los agentes revisaron la billetera del hombre antes de irse y dejaros papeles y tarjetas esparcidos en la calle. Lipson extendió su sudadera para que el hombre se recostara sobre ella mientras Garton revisaba sus lesiones.

Ese mismo día, agentes del ICE dispararon e hirieron a un hombre en Austin, Texas, el más reciente de una serie de tiroteos por parte de agentes federales de inmigración que han provocado un rechazo creciente contra las agresivas tácticas migratorias del gobierno federal.

Al menos 10 personas han muerto en encuentros con agentes de inmigración durante el segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump, incluido un hombre colombiano abatido a tiros en Maine en julio por un agente con antecedentes de conducta violenta, y un hombre mexicano atropellado por un camión de carga mientras huía de agentes en Florida ese mismo mes. Agentes del ICE también mataron a tiros a Renee Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos de Estados Unidos, durante el asedio del gobierno de Trump a Minneapolis a principios de este año.