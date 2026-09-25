Ordena juez restablecer acceso de medios a Casa Blanca

Vaughn Hillyard, corresponsal en la Casa Blanca de MS NOW, informa desde un lugar cercano a la residencia oficial, el lunes 21 de septiembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Vaughn Hillyard, corresponsal en la Casa Blanca de MS NOW, informa desde un lugar cercano a la residencia oficial, el lunes 21 de septiembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

NUEVA YORK.- Reporteros de CNN, MS NOW y Politico pudieron regresar a hacer sus trabajos en la Casa Blanca el jueves, después de que un juez le ordenó al gobierno del presidente Donald Trump levantar la prohibición que había dictado contra los comunicadores hace días.

Pero la cobertura mediática de la Casa Blanca de Trump distaba mucho de ser normal. En un día de gran relevancia en el que el presidente chino Xi Jinping visitaba Washington y planeaba asistir a una cena de Estado, ninguna gran cadena estadounidense transmitía cobertura en vivo.

Después de que la Casa Blanca prohibiera a CNN participar en una rotación de cinco grandes cadenas estadounidenses que se turnan para grabar y compartir video, las otras cuatro —en una muestra de solidaridad— seguían negándose a participar en el llamado pool de video (o cobertura compartida).

El presidente publicó en internet que las cadenas de televisión “se negaron a cubrir uno de los eventos más grandes y más hermosos que tendrán lugar en muchos años… porque sabían lo bueno que sería, no querían que se le diera crédito a Trump” .

Fue un día caótico para los medios en la Casa Blanca y en los tribunales.

Inicialmente, los reporteros no tuvieron acceso por la mañana. Un agente del Servicio Secreto había incautado sus credenciales como parte del veto. Después del fallo a favor de los medios a primera hora del jueves, se notificó a los funcionarios de operaciones de la Casa Blanca que debían restablecer el acceso a los reporteros afectados, pero alegaron que necesitaban tiempo para encontrar, reactivar y entregar sus gafetes de entrada. El proceso tomó más de dos horas, según un escrito judicial del gobierno.

En su decisión de levantar provisionalmente el veto, el juez federal Timothy Kelly ordenó a la Casa Blanca “devolver, restablecer y restaurar de inmediato” el acceso de los tres medios. Señaló que habían cumplido con los requisitos legales necesarios para obtener una orden de restricción temporal y que era probable que lograran demostrar que sus credenciales fueron revocadas sin las debidas garantías procesales.

El fallo no abordó la exclusión de CNN de la cobertura de video de la Casa Blanca. La Casa Blanca no respondió a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios.

El fallo del juez emitió una orden temporal

Kelly —nominado por Trump en 2017 y quien ordenó que se restablecieran las credenciales a un reportero de CNN en un caso similar en 2018—, dijo también que el gobierno debe tener estándares claros sobre las conductas que provocarían la retirada de una acreditación de prensa. Calificó el criterio de cobertura objetable descrito en las cartas que la Casa Blanca envió a los medios como “tan vago que apenas sirve de nada”.

El juez dejó claro también que no aceptaba el argumento del gobierno de que la cobertura de esos grupos ponía en peligro la seguridad nacional, y señaló que Trump no había utilizado ese argumento al principio, centrándose únicamente en lo que calificó de cobertura negativa.

Theodore Boutrous Jr., abogado de los medios, manifestó que el rápido fallo del juez reivindicó la libertad de prensa, el debido proceso y el Estado de derecho.

“Creo que vamos a terminar más fuertes por esto, y esta táctica de simplemente atacar a la prensa, atacar a periodistas individuales, va a quedar desacreditada”, comentó Boutrous en una entrevista en MS NOW el jueves por la tarde. “La ley está claramente de nuestro lado aquí”, añadió.

La orden de restricción temporal —que suele tener por objeto preservar el statu quo mientras el tribunal realiza una revisión más detallada del caso— vence en dos semanas. El juez dio a ambas partes hasta el 5 de octubre para presentar sus argumentos sobre si debería considerar emitir un fallo de mayor duración denominado interdicto preliminar. Kelly dijo que “tiene la intención de resolver con celeridad” la solicitud de un interdicto preliminar.

Los abogados debatieron sobre el acceso a Casa Blanca y cualquier riesgo para la seguridad nacional

Boutrous alegó en la audiencia la necesidad urgente de un cambio, y sostuvo que el veto causó un perjuicio irreparable a los medios en un momento de acontecimientos noticiosos trascendentales. “Estamos en guerra”, le dijo al juez. “Tenemos líderes mundiales en Washington”.

Por su parte, Michael Velchik, abogado del Departamento de Justicia, reiteró el argumento del gobierno de que el presidente tiene derecho a elegir quién entra a la Casa Blanca.

“El acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho”, señaló.

Mientras argumentaba que Trump no estaba incurriendo en discriminación por opiniones —es decir, que el gobierno señale a medios específicos por el contenido de lo que dicen o publican—, Velchik apuntó que el mandatario había criticado a otros medios, pero no los vetó. Recordó, por ejemplo, que había calificado a la televisora ABC como “la peor”.

Principales cadenas se niegan a cubrir a Trump

El miércoles, después de la audiencia, las principales cadenas se negaron a emitir imágenes de Trump si no había garantías de que se permitiría a CNN volver al pool de video.

En la Base Conjunta Andrews, donde el presidente dio la bienvenida formal a Xi, hubo reporteros de Fox News, CBS y NBC, pero no grabaron video.

Otras televisoras presentes, según los letreros en sus trípodes y cámaras, fueron NewsNation, Newsmax, Right Side Broadcasting Network, One America News y LindellTV.

The Associated Press dijo que proporcionó cobertura en video del saludo de Trump a Xi a sus clientes, para que pudieran decidir si transmitirla. “No transmitimos la cobertura en nuestras propias plataformas, incluidas APNews.com o nuestro canal de YouTube”, señaló Patrick Maks, un portavoz de AP.

En un aviso a los clientes, la AP indicó que no tendría cobertura independiente en video de las reuniones entre Trump y Xi. Señaló que se podía acceder a una transmisión en vivo proporcionada por el gobierno de Estados Unidos en el sitio web de la Casa Blanca.

La AP fue uno de unos 50 grupos que presentaron un escrito de amicus curiae antes de la audiencia del miércoles, en el que instaron al tribunal a restablecer de inmediato el acceso de los tres grupos a la Casa Blanca.