Será este viernes el primer Consejo Técnico Escolar: CREDE

Joaquín Medina Ontiveros mencionó que se continúa viendo el tema de la Nueva Escuela Mexicana

Nuevo Laredo, Tam.- El próximo viernes 25 de septiembre se llevará a cabo el primer Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo 2026-2027, informó Joaquín Medina Ontiveros, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) en Nuevo Laredo.

“Estas reuniones continúan realizándose el último viernes de cada mes y, previo a cada sesión, las autoridades educativas estatales trabajan directamente con los jefes de sector de primaria y supervisores de secundaria, quienes posteriormente coordinan las actividades con supervisores y directivos para continuar con estos espacios que son muy importantes”, precisó Joaquin Medina.

Medina Ontiveros señaló que este trabajo permitirá que los temas establecidos lleguen a los centros escolares y sean abordados directamente por los docentes y posteriormente frente a grupo.

Entre los principales temas que continuarán analizándose se encuentra el enfoque de la Nueva Escuela Mexicana, además de asuntos considerados permanentes dentro de la formación y convivencia escolar, como la prevención y lucha contra las adicciones y la promoción de la paz.

El jefe del CREDE destacó que el trabajo durante este primer consejo mantendrá la misma dinámica que se ha venido desarrollando, con una coordinación entre las diferentes estructuras educativas para llevar los contenidos y líneas de trabajo hasta las escuelas de Nuevo Laredo.