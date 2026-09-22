Adolescente de 15 años se quita la vida en Valles de Anáhuac

Fue encontrado sin vida por familiares en el patio de su vivienda; autoridades investigan los hechos

NUEVO LAREDO, TAM.- Un adolescente de 15 años se quitó la vida en el patio de su domicilio en la colonia Valles de Anáhuac, donde fue localizado sin vida por sus familiares.

El hecho fue reportado a las autoridades luego de que una de sus familiares encontrará al menor suspendido de un árbol en el patio de la vivienda.

El padrastro del adolescente informó que recibió el aviso de una de sus hijas y acudió al domicilio para intentar auxiliarlo, sin embargo, ya no fue posible reanimarlo. Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que el menor había fallecido.

Elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes en el lugar.

Posteriormente, las autoridades ordenaron el traslado del cuerpo a una funeraria para la práctica de la autopsia correspondiente, mientras continúan las diligencias ministeriales relacionadas con el caso.

Ante situaciones de crisis emocional o pensamientos suicidas, las personas pueden solicitar ayuda inmediata a través del número de emergencias 911 o comunicarse a la Línea de la Vida, 800 911 2000, donde se brinda atención profesional las 24 horas.