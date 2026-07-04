Hallan a adulto mayor sin vida en la colonia Victoria

NUEVO LAREDO, TAM .- El fallecimiento de un adulto mayor en situación de abandono ocurrió la tarde del jueves, y las autoridades fueron alertadas por vecinos de la colonia Victoria que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al no obtener respuesta del hombre, a quien desde hacía tiempo auxiliaban con alimentos debido a que vivía solo.

El reporte fue realizado por habitantes de la cuadra 1100 de la calle Pino Suárez, quienes informaron que en el domicilio marcado con el número 1106 se encontraba una persona inconsciente.

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar, donde confirmaron que Rafael García Salazar, de aproximadamente 65 años de edad, ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con el testimonio de vecinos del sector, el adulto mayor permanecía solo en la vivienda y atravesaba una situación de abandono, ya que sus hijos residen en Estados Unidos. Ante esa condición, eran los propios habitantes de la cuadra quienes de manera solidaria le proporcionaban alimentos y lo apoyaban cuando lo requería.

Las primeras actuaciones indicaron que el deceso ocurrió por causas naturales, sin que se encontraran indicios de violencia o de la comisión de algún delito.

Posteriormente, agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas realizaron las diligencias correspondientes, dieron fe de los hechos y ordenaron el traslado del cuerpo a una funeraria para la práctica de la autopsia de ley, procedimiento con el que se integrará la carpeta de investigación y se confirmará oficialmente la causa del fallecimiento.

El caso evidenció la condición de vulnerabilidad en la que vivía el adulto mayor, cuya ausencia fue advertida por los vecinos que durante largo tiempo procuraron brindarle apoyo ante la falta de familiares cercanos en la ciudad.