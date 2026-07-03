Transforma Gobierno de Carmen Lilia Carretera a Piedras Negras

Nuevo Laredo, Tam.- Con una visión estratégica para consolidar a Nuevo Laredo como la capital logística de México y fortalecer la competitividad de la principal aduana de América Latina, el gobierno que encabeza la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal continúa impulsando obras que modernizan la infraestructura carretera y agilizan la movilidad del transporte de carga que diariamente mueve la economía nacional.

Como parte de este compromiso, el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Obras Públicas, realiza trabajos de rehabilitación sobre la Carretera a Piedras Negras, uno de los principales accesos al Puente del Comercio Mundial, una vialidad estratégica por la que transitan miles de unidades de carga y automovilistas, cuya modernización representa una inversión en la competitividad, la seguridad y el desarrollo económico de la región.

Personal de la dependencia trabaja en la sustitución de cerca de 980 metros lineales de carpeta asfáltica, con una intervención integral que permitirá ofrecer una superficie de rodamiento más resistente y segura para quienes utilizan diariamente esta importante vía.

“Hoy estamos dando respuesta con hechos; sta vialidad se transforma para brindar mayor seguridad, mejorar la movilidad y fortalecer la competitividad de Nuevo Laredo, facilitando el trabajo de quienes todos los días impulsan la economía de nuestra región.”, señaló la presidenta municipal.

La obra contempla la renovación total de la estructura del pavimento mediante la colocación de cemento, material de caliche y un proceso de homogenización que permitirá una mayor resistencia y durabilidad de la carpeta asfáltica.

La alcaldesa explicó que uno de los principales factores que deterioraban constantemente este tramo era la acumulación de agua, debido a que se encuentra en una zona plana que impedía el desalojo natural de los escurrimientos, situación que fue atendida técnicamente por la Secretaría de Obras Públicas.

“La obra contempla la renovación del pavimento y trabajos para mejorar el manejo de los escurrimientos pluviales, dando una solución de fondo a un problema que afectaba la movilidad y la seguridad”, afirmó Carmen Lilia Canturosas.

Con estas acciones se beneficiará directamente a miles de ciudadanos y, especialmente, al sector transportista que utiliza diariamente esta ruta para acceder al Puente del Comercio Mundial, contribuyendo a hacer más eficiente el flujo logístico de la ciudad.