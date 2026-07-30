Mantienen oficialías del Registro Civil guardias hasta el viernes

Nuevo Laredo, Tam.- La Oficialía Primera del Registro Civil de Nuevo Laredo informó que mantiene guardias en este periodo vacacional gubernamental, hasta el viernes 31 de julio, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, con el propósito de continuar brindando atención a la población.

Por lo que las actividades ordinarias se reanudarán hasta el próximo lunes 3 de agosto, incluyendo a las otras tres oficialías que operan en esta frontera.

“El Registro Civil está tomando su primer periodo vacacional del 20 al 31 de este mes, retomando labores el 3 de agosto. Tenemos guardias en este periodo vacacional en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, con trámites registrando nacimientos y defunciones, así como la expedición de sus actas”, explicó la oficial primera del Registro Civil, Erika de León Rivera.

La funcionaria también dio a conocer que el costo de las actas del estado de Tamaulipas es de 118 pesos, mientras que las actas foráneas tienen un precio de 352 pesos.

Asimismo recordó que los registros de nacimiento y de defunción son completamente gratuitos, ya que al momento de realizar el trámite se entrega el registro y el acta correspondiente sin costo alguno.

“Quiero informarles que el costo de las actas, para el estado de Tamaulipas, es de 118 pesos y las foráneas tienen un costo de 352 pesos. Los registros de nacimiento así como los registros de defunción, son totalmente gratuitos. Para mayor información, favor de comunicarse al número de oficina 867-712-0305, quedo a sus órdenes”, finalizó.