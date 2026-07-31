Promueve INE nueva credencial para votar

Gerardo Iván Guzmán Sánchez, encargado del Despacho de la Vocalía del RFE, explicó que a pesar de que hay un nuevo modelo de la credencial de elector, no es necesario renovarla, siempre y cuando la identificación esté vigente. [Iván Zertuche/Líder Web]

Gerardo Iván Guzmán Sánchez, encargado del Despacho de la Vocalía del RFE, explicó que a pesar de que hay un nuevo modelo de la credencial de elector, no es necesario renovarla, siempre y cuando la identificación esté vigente. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- El encargado del Despacho de la Vocalía del Registro Federal de Electores, Gerardo Iván Guzmán Sánchez, informó que a pesar de que hay un nuevo modelo y presentación de la Credencial de Elector, no es necesario que la ciudadanía la renueve únicamente por la entrada en circulación del nuevo modelo, esto siempre y cuando el documento continúe vigente.

No obstante, hizo un llamado a las personas con credenciales vencidas en 2025 así como a quienes cuentan con plásticos con vigencia 2026, para que aprovechen este periodo y acudan al módulo a realizar el trámite correspondiente.

“Es importante que la ciudadanía sepa que aunque hay un nuevo modelo de la credencial, si tienen un formato de la credencial para votar vigente, no es necesario cambiarla. La credencial que tienen es válida hasta que termine su vigencia. El nuevo modelo incorpora un código bidimensional con información del ciudadano y, si así lo decide, puede incluir datos sobre pertenencia a comunidades indígenas o afromexicanas así como información sexogenérica. Además, cuenta con una muesca en la parte superior como una de sus nuevas características de seguridad”, explicó.

El funcionario precisó que quienes deseen actualizar voluntariamente su credencial al nuevo formato podrán hacerlo sin inconveniente. Sin embargo, reiteró que la prioridad es atender a las personas cuyos documentos ya perdieron vigencia.

Señaló que aún existen alrededor de cinco mil credenciales con vigencia 2025 que no han sido renovadas, mientras que las identificaciones con vigencia 2026 continúan siendo válidas, aunque ya pueden ser sustituidas.

Recordó que los módulos cuentan con horarios amplios y flexibles para facilitar la atención a la ciudadanía y que paulatinamente ya se están entregando credenciales con el nuevo modelo.

“Las credenciales que sí hay que cambiar son las que ya están vencidas de 2025, todavía tenemos aproximadamente cinco mil que no se han renovado, también las credenciales con vigencia 2026 siguen siendo válidas, pero ya pueden renovarse. Invitamos a la ciudadanía a acudir a los módulos y aprovechar los horarios flexibles y amplios”, finalizó.

El módulo INE opera de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche y sábados de 9:00 a.m a 4:00 p.m. Para mayor información comunicarse al 867 7134822.