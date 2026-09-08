Sufre conductor derrape en bulevar Colosio; termina hospitalizado

Guardia Estatal brindó auxilio al automovilista, quien fue trasladado al Hospital General para valoración médica

El personal de Apoyo Carretero solicitó la presencia de una unidad médica para valorar al ciudadano, petición que fue atendida por paramédicos de Protección Civil. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El personal de Apoyo Carretero solicitó la presencia de una unidad médica para valorar al ciudadano, petición que fue atendida por paramédicos de Protección Civil. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un conductor resultó lesionado luego de sufrir un derrape mientras circulaba por el bulevar Luis Donaldo Colosio, donde personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero acudió para brindarle auxilio.

El accidente ocurrió en el sentido de norte a sur, a la altura de la Estación Segura Puente Tres, donde elementos de la Guardia Estatal comisionados a ese punto atendieron al conductor tras percatarse del incidente.

Ante la situación, el personal de Apoyo Carretero solicitó la presencia de una unidad médica para valorar al ciudadano, petición que fue atendida por paramédicos de Protección Civil.

Después de recibir la primera atención en el lugar, el conductor fue trasladado al Hospital General de Nuevo Laredo para continuar con su valoración médica.

Al sitio también arribó una mujer que se identificó como madre del conductor, quien agradeció la intervención de los elementos de la Guardia Estatal y manifestó que permanecería en el lugar para dialogar con el personal de Tránsito Municipal que acudió para tomar conocimiento del accidente.

Las autoridades correspondientes quedaron a cargo de las actuaciones relacionadas con el percance, mientras se determina cómo ocurrieron los hechos y las condiciones que provocaron el derrape.