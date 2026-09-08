Alcohol y velocidad terminan en aparatosa volcadura en Paseo Colón

Dos conductores resultaron lesionados y una vivienda sufrió daños durante el accidente registrado de madrugada

El impacto provocó que la camioneta volcara y terminara con las llantas hacia arriba. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El impacto provocó que la camioneta volcara y terminara con las llantas hacia arriba. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Alcohol y exceso de velocidad se combinaron durante la madrugada de este lunes para provocar un choque con volcadura en el cruce del Bulevar Paseo Colón y Río Pánuco, en la colonia Madero de Nuevo Laredo, donde dos conductores resultaron lesionados y una vivienda sufrió daños materiales.

El accidente ocurrió alrededor de las 2:44 de la madrugada, cuando Juan Antonio, de 28 años, conducía un automóvil Cadillac ATS modelo 2014, color negro, por Río Pánuco, de sur a norte.

De acuerdo con el peritaje de Tránsito, el conductor no respetó la señal de alto al llegar al Paseo Colón e ingresó a la vía preferencial, donde impactó una camioneta Chevrolet Silverado modelo 2021, color rojo, manejada por Juan, de 30 años, quien circulaba de oriente a poniente.

A consecuencia del choque, el Cadillac salió proyectado y terminó derribando un poste de madera propiedad de Telmex. La Silverado, en tanto, fue desplazada hacia la banqueta, donde golpeó tubos de protección, un barandal de forja y parte del muro de concreto de un domicilio ubicado sobre Paseo Colón.

El impacto provocó que la camioneta volcara y terminara con las llantas hacia arriba.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia. Ambos conductores fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica; Juan Antonio fue llevado al Hospital del IMSS, mientras que Juan ingresó al Hospital General.

El peritaje estableció como factores determinantes del accidente la falta de precaución, el exceso de velocidad, la omisión de la señal de alto y el estado de ebriedad del conductor del Cadillac.