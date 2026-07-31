Carambola de tres camionetas deja daños en Reforma y Paseo Colón

El percance generó una cadena de impactos y las unidades fueron aseguradas para el peritaje correspondiente

NUEVO LAREDO, TAM.- Un choque múltiple registrado en la intersección de la avenida Reforma y Paseo Colón involucró a tres vehículos y dejó daños materiales, luego de una serie de impactos en los que participaron una Ford F-150, una Ford Explorer modelo 2001 y una Nissan Pathfinder. Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar el peritaje correspondiente.

Entre los vehículos involucrados se encuentra una Ford F-150 conducida por José, quien explicó a los agentes viales que circulaba por su carril cuando, según su declaración, otra camioneta se aproximó y golpeó parte de la “palvera” de su unidad.

José señaló que, después del impacto, observó cómo la camioneta involucrada salió del lugar a una velocidad muy rápida, de acuerdo con la versión que proporcionó a los elementos encargados de tomar conocimiento del accidente.

Otra de las unidades fue una Ford Explorer modelo 2001, conducida por Laura, de 30 años. La mujer declaró que circulaba por el carril lateral de la avenida Reforma cuando repentinamente sintió un golpe en la parte trasera de su vehículo.

Según su relato, tras recibir el impacto por la parte posterior, la Ford Explorer salió proyectada hacia una camioneta que se encontraba estacionada y haciendo alto, provocándose así otro impacto dentro de la misma secuencia del accidente.

La tercera unidad involucrada fue una Nissan Pathfinder, manejada por César, de 32 años. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor se encontraba haciendo alto en el carril de poniente a oriente de Paseo Colón cuando la Ford Explorer terminó impactándolo.

Agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal realizaron las diligencias en el sitio para documentar la posición de los vehículos, recabar las declaraciones de los conductores y efectuar el peritaje que permita establecer cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

Como parte de las actuaciones posteriores al percance, las tres unidades involucradas fueron trasladadas al corralón, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes mientras se continúa con el procedimiento derivado del accidente.