Queman basura y les consume su hogar

La vivienda está ubicada en la calle Eulalio Gutiérrez número 1015, en la colonia Militar

No se reportaron personas lesionadas durante el incidente. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

No se reportaron personas lesionadas durante el incidente. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Una vivienda ubicada en la calle Eulalio Gutiérrez número 1015, en la colonia Militar, resultó con pérdida total luego de que un incendio originado en el patio trasero se saliera de control y alcanzara el interior del inmueble.

De acuerdo con la información proporcionada, María de los Remedios, de 69 años y propietaria del domicilio, se encontraba quemando basura en el patio trasero cuando el fuego se salió de control y avanzó hacia la vivienda.

Las llamas ingresaron al inmueble a través de las ventanas y la puerta trasera, provocando daños de consideración en la estructura y pertenencias que se encontraban en el interior.

Ante la emergencia, elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para atender el reporte y realizaron las maniobras necesarias para controlar el incendio.

Después de las labores de combate, los elementos lograron sofocar completamente las llamas y evitar que el fuego continuará propagándose.

La vivienda fue reportada con pérdida total a consecuencia del incendio. No se reportaron personas lesionadas durante el incidente.

Las autoridades reiteraron la importancia de extremar precauciones al realizar quemas de basura o cualquier actividad que involucre fuego, debido al riesgo de que las llamas puedan propagarse y alcanzar viviendas u otras estructuras.